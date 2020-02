Video Gol Highlights Cagliari-Parma 2-2: A Joao Pedro risponde Kucka, a Simeone Cornelius per il pareggio finale!

Risultato di Cagliari-Parma 2-2, 22° giornata di Serie A: Joao Pedro subito, pareggia Kucka, poi Simeone illude i sardi, in pieno recupero pareggia Cornelius!

Una partita emozionante, palpitante, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Una squadra che fa il pressing e l’altra che agisce di rimessa. La prima va due volte in vantaggio, ma per due volte viene ripresa! Un pareggio che non cambia nulla in classifica, con i due club sempre appaiati!

La sintesi di Cagliari-Parma 2-2, 22°giornata di Serie A

Al primo minuto occasione subito per gli ospiti! Su errore in disimpegno della difesa Kucka prova dalla distanza dai venticinque metri, pallone non di molto fuori.

Una prima parte in cui i sardi hanno un ottimo possesso palla, bel oltre il settanta percento, ma riescono a costruire poche occasioni!

Al quarto d’ora su incursione sulla destra di Joao Pedro, prova Cigarini a deviare il pallone di prima, ma la sfera termina alta!

Dopo una conclusione di Joao Pedro fuori di poco al quarto d’ora, lo stesso attaccante brasiliano porta in vantaggio i rossoblu con una deviazione sotto misura su cross dalla destra di Simeone!

Giocata di Cigarini, pallone per Simeone, il cui tiro da fuori area è bloccato da Colombi senza difficoltà! Ci riprova lo stesso attaccante argentino qualche minuto più tardi, ma è sempre il portiere Colombi a bloccare. Quindi Nainggolan, grazie ad un pressing alto, riesce ad andare al tiro dal limite dell’area e il pallone termina alto sopra la traversa!

Alla mezz’ora scontro tra Simeone e Joao Pedro, pallone recupero da Brugman che serve Kucka, il quale effettua un tentativo da dentro l’area in posizione defilata, ma prende il palo!

Gli ospiti ora spingono di più, riescono a recuperare il pallone e ripartire velocemente. Questo è dovuto anche ad un minor pressing dei sardi, un allentamento della loro manovra di attacco.

Al trentaseiesimo minuto, pallone recuperato da Simeone, la sua corsa verso l’area, il tiro con il sinistro con palla deviata da un difensore sulla traversa, la quale termina poi fuori in angolo!

Quando mancano tre minuti al termine c’è il pareggio degli emiliani! Brugman sulla destra manovra un buon pallone, crossa al centro, pallone che termina sul secondo palo dove Kucka devia con l’esterno in porta, trafiggendo Cragno!

Nel minuto di recupero su ripartenza degli ospiti, un cross dalla sinistra trova Cornelius in area, il quale stacca di testa e manda il pallone alto!

Ripresa che inizia con una grande occasione creata da Pellegrini sulla sinistra, il cui slalom lo porta al tiro da posizione defilata, ma Colombi intercetta!

Un minuto più tardi c’è un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa! Joao Pedro è atterrato da Gagliolo e l’arbitro concede il penalty. Sul dischetto va lo stesso attaccante brasiliano che sbaglia!

Due minuti più tardi Pellegrini mette al centro dalla sinistra, in estirada Simeone realizza la rete del vantaggio per i sardi!

Al quarto d’ora ci sarebbe un’opportunità per gli ospiti di pareggiare. Un calcio di rigore assegnato al Parma per fallo di mano di Klavan! Ma l’arbitro dopo attenta valutazione del Var ritorna indietro e non assegna il tiro dal dischetto!

A dieci minuti dal termine occasione per il tirs per i sardi! Tiro col destro da dentro l’area di rigore di Nandez, Colombi slava il risultato!

Al quarto minuto di recupero, però, c’è il pareggio dei gialloblu! Cross di Kurtic dalla sinistra, perfetto lo stacco di Cornelius in area di rigore che beffa Cragno!

Video Gol Highlights Cagliari-Parma

Il tabellino di Cagliari-Parma 2-2, 22° giornata di Serie A

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (72° s.t. Oliva), Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (84° s.t. Paloschi). All. Maran

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman (81° s.t. Sprocati), Kurtic; Siligardi (57° s.t. Caprari), Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia)

Reti: 19° p.t. Joao Pedro (C), 42° p.t. Kucka (P), 54° s.t. Simeone (C), 94° s.t. Cornelius (P)

