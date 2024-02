Video Highlights Cagliari-Napoli 1-1 : Sintesi 25-2-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Napoli 1-1, 26° giornata di Serie A: vantaggio degli ospiti con Osimhen, pareggio dei rossoblu con Luvumbo!

Match che viene recuperato in extremis dai sardi, all’ultima azione prima della fine della partita. Il Napoli perde due punti importanti per ambiare a riconquistare la zona Champions.

Sardi che conquistano un punto ottimo per il morale, per proseguire nel difficile tentativo di salvarsi!

Cagliari-Napoli, ventiseiesima giornata Serie A

Sintesi di Cagliari-Napoli 1-1 :

Un primi quarto ‘d’ora sostanzialmente di studio tra le due formazioni. Nessuna grossa occasione, gioco che ristagna a metà campo, senza avere possibilità di offrire azioni pericolose da entrambe le parti.

Poi al sedicesimo minuto Luvumbo corre velocemente con il pallone tra i piedi, crossa al centro verso il secondo palo, con Jankto che colpisce di testa mettendo la sfera sul fondo!

Verso il venticinquesimo minuto cross dalla sinistra di Makoumbou verso il secondo palo, dove trova Lapadula che colpisce di testa verso la porta. Meret si oppone allungandosi sulla traiettoria.

Alla mezz’ora scambio stretto tra i giocatori azzurri, Lobotka serve Zielinski, il quale effettua un passaggio in verticale per Raspadori. L’attaccante italiano si sistema la sfera, calcia forte con il sinistro verso l’angolo di destra con Scuffett bravo ad intervenire!

Nel trentacinquesimo minuto di gioco viene annullata una rete ai sardi. Calcio di punizione per i sardi, palla scodellata al centro, dove Rrahmani infila nella propria porta nel tentativo di anticipare Lapadula. L’ arbitro segnala un off-side da parte dell’attaccante sardo, quindi annulla la rete!

A cinque minuti dal termine, Mazzocchi verticalizza per Osimhen, il quale s’inserisce al limite dell’area. Il terzino azzurro calcia con il corpo sbilanciato e manda la sfera alta sopra la traversa!

Quando mancano due minuti al termine del tempo regolamentare Meret si scontra con Juan Jesus, la sfera termina sulla testa di Luvumbo che mette fuori da pochissimi passi!

Ripresa che inizia con i sardi in avanti. Gaetano premia Luvumbo in avanti, con il suo scatto in profondità sulla sinistra. Quest’ultimo prova a mettere al centro verso l’interno dell’area, con Lapadula che prova a girare la sfera verso la porta ma senza successo.

Corner battuto velocemente dagli azzurri con Kvaratskhelia che crossa al centro per Osimhen, la cui conclusione è centrale, bloccata facilmente da Scuffett!

VANTAGGIO DEL NAPOLI! Raspadori effettua un cross morbido e Osimhen di testa si fionda sul pallone, battendo Scuffett!

Alla mezz’ora circa un tiro di Deiola da fuori area, con il pallone che prende la traiettoria a giro, ma è una telefonata per Meret! Quindi punizione dalla trequarti campo per i sardi, con Viola che crossa al centro dell’area. Il pallone arriva sulla testa di Osimhen, che anticipa il giocatore rossoblu.

Al novantesimo minuto Politano si divora il raddoppio! Cajuste lo libera in area, con il calciatore italiano che tira con il mancino mettendo la sfera di poco fuori alla sinistra.

In pieno recupero ancora Simeone che si divora il raddoppio! Scappa sulla trequarti palla al piede, entra in area, si sposta il pallone sul destro, lo calcia verso la porta trovando la risposta di Scuffett!

Un minuto dopo è la volta di Lobotka che non trova la porta! Va via con un dribbling, poi vicino all’area di rigore calcia con il tiro a giro con il destro. La sfera termina di pochissimo a lato!

PAREGGIO DEL CAGLIARI! Dossena è bravo ad imbeccare Luvumbo, il quale di dimostra freddo davanti a Meret e insacca!

Partita che termina sul risultato di parità, 1-1.

Tabellino di Cagliari-Napoli 1-1 :

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet – Nandez, Mina, Dossena, Augello (75′ st Oristanio) – Deiola, Makoumbou, Jankto (61′ st Zappa)– Gaetano (60′ st Viola) – Luvumbo, Lapadula [(60′ st Pavoletti 76′ st Andrea Petagna)]. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret – Mazzocchi (85′ st Ostigard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski (78′ st Cajuste) – Raspadori (79′ st Lindstrom), Osimhen (85′ st Simeone), Kvaratskhelia (73′ st Politano). All. Calzona

Arbitro : Luca Pairetto (Torino)

Ammoniti: Lapadula (C), Luvumbo (C), Nández (C), Deiola (C), Olivera (N)