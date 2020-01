Cagliari-Milan 0-2, dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo il dovere di proseguire su questa strada”

Termina 0-2 per il Milan il match contro il Cagliari valido per l’ultima gara del girone d’andata del campionato di Serie A. Per i rossoneri decisive le reti di Rafael Leao e Ibrahimovic.

Uno Stefano Pioli molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Finalmente ho visto una squadra che alla buona prestazione ha saputo associare anche tanta concretezza. Ora dobbiamo essere bravi a non mollare, ci aspetta un girone di ritorno molto difficile e che abbiamo il dovere di giocarci al meglio”.

Prosegue poi il tecnico sulla gara: “La nostra forza, oggi, è legata all’aver tenuto bene sia l’ampiezza che la profondità. In queste gare abbiamo fatto un calcio impostato più sul palleggio, in questa partita siamo stati un po’ più diretti nelle nostre azioni e i passi avanti si sono visti”.

Stefano Pioli, 54 anni, allenatore del Milan

Sul ritorno al gol di Ibrahimovic in Serie A: “Zlatan è un calciatore molto importante, si è inserito nella squadra con l’intelligenza e l’esperienza del campione, analizzando tutti gli aspetti e capendo al meglio i punti da toccare con i compagni. Intanto, vi assicuro che questa non è ancora la sua forma migliore”.

Infine, il tecnico, sentenzia così sui singoli: “Leao ha le caratteristiche ideali per poter giocare accanto ad Ibrahimovic. Lo stesso vale per Piatek, anche se stiamo parlando di un’altra prima punta. Tutto dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Paquetá si sta allenando nel modo giusto e per un tecnico niente vale più di questo”.

