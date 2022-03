Cagliari-Milan 0-1, Voti, pagelle e analsi, Una prodezza di Bennacer regala 3 punti al Milan

Finisce per 0-1 la sfida tra Cagliari e Milan, valida per la 30° Giornata di Serie A. Rossoneri che sfiorano il gol con Giroud, Kessie (palo) e Diaz nel primo tempo. Nella ripresa è Bennacer a sbloccarla, con una bella girata al volo che spiazza Cragno. Cagliari che colpisce una traversa e Saelemaekers che non riesce a segnare lo 0-2, sono le ultime emozioni di questa sfida.

Top 3 Milan:

Bennacer 7 Decisamente il migliore in campo dei rossoneri. Non solo un bellissimo gol, ma una grande prestazione fatta di qualità e di quantità. Recupera tanti palloni, ma ne smista anche in quantità industriale, faro prezioso.

Theo Hernandez 6,5 Grande prestazione anche per il terzino francese. Si rende pericoloso con le sue sgroppate in avanti, ma è attento e concentrato anche in fase difensiva. Un suo bel tiro viene sventato da Cragno.

Kessie 6,5 Torna a disputare una partita in maniera autorevole. Colpisce il palo con una bella conclusione nel primo tempo, nella ripresa mostra forza fisica e determinazione in ogni contrasto. Il Milan ha ancora bisogno di lui.

Flop 2 Milan:

Leao 5 Non una grande partita per lui. Nel primo tempo è nullo, non lo si vede mai in azioni offensive, migliora sensibilmente nel corso della ripresa, ma non riesce mai ad essere effettivamente pericoloso.

Messias 5 Nemmeno lui riesce a rendersi pericolo nelle sortite offensive. Molto lavoro in fase difensiva, ma in attacco oggi è veramente nullo.

Cagliari-Milan 0-1

Top 3 Cagliari:

Cragno 6,5 Sempre attento, lucido e concentrato quando viene chiamato in causa. Sventa da campione una bella conclusione di Theo Hernandez. La convocazione in Nazionale è ampiamente meritata e non solo per la prestazione di oggi.

Bellanova 6,5 Riesce a tenere bene il campo e a ressistere alle sgroppate di Theo Hernandez in maniera perfetta. Non disdegna attaccare.

Altare 6,5 Fa valere il suo fisico soprattutto contro Messias e Diaz. Ci mette tutto quello che ha anche per limitare Giroud.

Flop 3 Cagliari:

Dalbert 5 Soffre tantissimo in mezzo al campo e non riesce mai a fermare le sortite offensive dei calciatori del Milan.

Lykogiannis 5 Nemmeno per lui è certamente una serata da ricordare. Viene sostituito da Mazzarri nel corso del secondo tempo.

Joao Pedro 5 Prestazione non brillante da parte dell’attaccante dei rossoblu. Non riesce mai effettivamente a creare un pericolo per la porta rossonera, difesa da Maignan.

3 punti preziosi per il Milan guidato da Stefano Pioli. Nonostante la traversa finale, il Cagliari oggi non ha disputato la miglior partita della stagione. La salvezza passerà inevitabilmente dalle prossime partite.

