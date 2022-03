Cagliari-Milan 0-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Vittoria importante”

E’ uno Stefano Pioli contentissimo quello che interviene ai microfoni dopo la vittoria del “suo” Milan, contro il Cagliari allenato da Walter Mazzarri.

Il tecnico rossonero parla così della partita, disputata dai suoi ragazzi: “Vittoria importante, tutte le partite sono un crocevia importante. Abbiamo giocato una bella partita, la squadra mi è piaciuta, si è giocato con qualità e intensità”.

Stefano Pioli è contento del fatto che la squadra abbiamo mostrato nel corso della partita, l’attenzione e la meticolosità impresse nella settimana nel corso degli allenamenti.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Lo stesso mister rossonero purtroppo conferma gli insulti razzisti per Maignan e Tomori, ennesimo episodio spiacevole che dovrebbe essere evitato all’interno degli stadi.

Pioli non guarda allo scudetto, ma pensa partita per partite. Il calendario è difficile per tutti e le prime 4 della classifica possono lottarsi la prima posizione. Certamente in questo momento, Milan, Inter e Napoli sono più avanti della Juventus come possibilità.

L’ex tecnico di Inter e Lazio, parla anche delle troppe occasioni sprecate, che avrebbero potuto chiudere prima la partita: “Bisogna riproporre queste cose in allenamento. Per fare goal servono qualità e determinazione e sono cose che si possono allenare. Dobbiamo chiudere le partite quando ne abbiamo la possibilità, altrimenti rischiamo di non vincerle”.

Migliori Bookmakers AAMS