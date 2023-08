Cagliari-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-2 per l’Inter il match contro il Cagliari valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive les reti di Dumfries e Lautaro Martinez.

Prestazione: “I ragazzi sono stati molto bravi. Avevo chiesto un approccio sin da subito di livello e l’ho avuto. Niente da dire alla mia squadra, atteggiamento giusto contro una neo-promossa con gran voglia di fare bene alla prima in casa”.

Thuram: “Marcus ha fatto un’ottima partita. È arrivato da 40 giorni circa, ma sin da subito si è ambientato con tutto il gruppo. Mi avrebbe fatto piacere un suo gol, sarebbe stato meritato dopo la prestazione fatta”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Lukaku alla Roma e prestazione Lautaro: “Complimenti alla Roma, grande acquisto. Sappiamo che Romelu è un patrimonio per la Serie A. Sono felice dei miei attaccanti, tra cui c’è un Lautaro Martinez in continua crescita. Deve continuare in questo modo e sono convinto che lo farà”.

Ruolo complicato: “Noi tecnici abbiamo grandi responsabilità. Ci sono stati periodi non semplici, ma sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi 2 anni”.

Inter cresciuta: “Se siamo più forti lo porta dire solo il campo. Noi abbiamo perso giocatori importanti, 10 all’incirca, ma nonostante il cambiamento i principi sono rimasti gli stessi. Questa cosa regala molta soddisfazione sia a me che al mio staff”.