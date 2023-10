Video Gol Highlights Cagliari – Frosinone 4–3 e Sintesi 29-10-2023

Video Gol e Highlights di Cagliari – Frosinone 4-3 , 10° giornata Serie A 2023/24: doppietta di Soulé e gol di Brescianini per gli ospiti, sardi che recuperano con Orstanio prima, Makoumbo poi ed una doppietta di Pavoletti. Finisce con un successo clamoroso dei sardi che hanno recuperato tre reti di svantaggio a quaranta minuti dal termine.

Partita scoppiettante, ricca di emozioni e di brividi! Grazie ad errori della difesa sarda gli ospiti chiudono il primo tempo sullo 0-2 con una doppietta di Soulé. Quindi nei minuti iniziali della ripresa fanno tris con Brescianini. Sembra chiusa la partita, invece la riaprono prima con Oristanio e poi Makoumbou.

Infine una doppietta di Pavoletti nei minuti di recupero dà la clamorosa vittoria ai sardi che conquistano i primi tre punti del campionato! Chissà che non sia l’inizio di un percorso diverso per Ranieri e i suoi!

Frosinone che sciupa un vantaggio di tre reti, arriva stanco alla fine della partita e si fa recuperare tornando dall’Unipol Domus con 0 punti. Grosso mea culpa della banda di Di Francesco!

Sintesi di Cagliari – Frosinone 4-3 :

Match che parte con una pressione dei padroni di casa molto forte, mentre gli ospiti cercano di controllare la sfera secondo i dettami del loro tecnico. Le due squadre provano a colpire, ma fanno moltissimi errori, con perdita del pallone immediata.

Il primo tiro è degli ospiti dopo dieci minuti con Cuni che prova una conclusione, ma il pallone termina a lato di poco dalla destra di Scuffett.

Al quarto d’ora Lirola lancia in profondità Soulè, il quale porta avanti la sfera. La sua conclusione, però, è bloccata da Scuffett.

Tre minuti più tardi i padroni di casa ci provano con un’azione di Luvumbo, il quale è bravo a scappare sulla sinistra, servire Prati che calcia a botta sicura. Turati è pronto ad intercettare il tiro, nonostante il fuorigioco chiamato dall’arbitro.

Passano ancora altri tre minuti e Luvumbo è ancora formidabile nel fare impazzire la difesa laziale, serve Mancosu, il quale calcia dal limite non trovando lo specchio della porta.

VANTAGGIO DEL FROSINONE! Soulé è bravo a recuperare un pallone su errore in disimpegno di Dossena, scambia con Reinier e arriva alla conclusione con il piatto destro da posizione ravvicinata, non lasciando scampo a Scuffett!

Quattro minuti più tardi arriva la reazione dei padroni di casa. Mancosu prova una conclusione su punizione, deviata dalla barriera, quindi riprende la sfera Nandez, effettua un cross sul quale Goldaniga interviene, ma viene bloccato da un attento lavoro di Turati in difesa!

Viene assegnato un rigore al Cagliari per fallo di mano di Soulé in un’azione precedente. Sul dischetto va Mancosu ma prende la traversa!

A dieci minuti dal termine ci riprova Soulé sfruttando un posizionamento errato della barriera sarda. Il pallone arriva dalle parti di Scuffett, il quale però è bravo a deviare la conclusione in angolo!

RADDOPPIO DEL FROSINONE! Ancora Soulé è bravo a farsi trovare pronto dopo un lancio di 30 metri, controlla la sfera, salta Dossena e con il destro non dà scampo a Scuffett!

Due minuti più tardi ancora pericolosi i padroni di casa. Luvumbo, uomo mattatore del match, serve Jankto in mezzo, il quale riesce a smarcarsi dal suo avversario ma a non trovare la porta con una girata di destro all’altezza del dischetto di rigore!

Prima dell’intervallo c’è tempo per vedere ancora un palo colpito dai sardi. Mancosu è bravo a liberarsi in area di rigore, stacca bene e colpisce il montante alla destra di Turati.

Ripresa che inizia con i sardi intenti a recuperare lo svantaggio, ma lasciano inevitabilmente degli spazi agli ospiti.

TRIS DEL FROSINONE! Ancora errore in impostazione dei rossoblù, Lirola innesca Brescianini con il colpo di tacco. Quest’ultimo s’incunea in area di rigore e con un colpo da biliardo sorprende Scuffett!

Subito dopo ci riprovano i padroni di casa, almeno ad accorciare le distanze. Questa volta è Mancosu a trovare Jankto con un bel cross in area, ma la conclusione del centrocampista ceco è deviata da un ottimo intervento di un difensore!

Verso la mezz’ora clamoroso salvataggio ancora di Monterisi, difensore dei laziali, il quale s’immola sulla linea di porta e non permette a Zappa d’infilare il pallone in porta!

RETE DEL CAGLIARI! Questa volta è Oristanio che strappa un pallone a Reinier, dialoga con Pavoletti ed appena entrato in area lascia partire un mancino a giro che trafigge Turati!

RADDOPPIO DEL CAGLIARI! Sardi in forcing finale per cercare di riacciuffare la partita. Errore di Brescianini, lascia campo aperto a Makoumbou, il quale entra in area di rigore e batte Turati in uscita con un piattone!

Episodio dubbio per un’uscita irregolare di Turati. L’arbitro, dopo aver consultato il VAR, lascia andare il gioco e non concede il rigore, prima assegnato.

Sardi tutti riversati in avanti alla ricerca di un insperato pareggio.

TRIS DEL CAGLIARI! Leonardo Pavoletti è bravo a colpire di testa dopo un cross proveniente dalla sinistra di Viola! Pallone che termina sull’incrocio dei pali, nulla da fare per Turati!

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Makoumbou crossa dalla distanza, sponda area per Pavoletti, il quale da due passi trafigge Turati!

Pubblico dell’Unipol Domus Arena in visibilio! All’ultimo respiro Pavoletti salva sulla linea su un colpo di testa di Cheddira! L’attaccante si prende il premio indiscutibile di miglior giocatore della partita!

Highlights e Video Gol di Cagliari-Frosinone 4-3 :

Tabellino di Cagliari-Frosinone 4-3 :

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Nandez (43′ st Zappa), Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola (46′ st Pavoletti), Prati, Makoumbou, Jankto (63′ st Azzi); Mancosu (63′ st Viola), Lovumbo (63′ st Oristanio). Allenatore: Ranieri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (74′ st Oyono), Romagnoli, Monteresi, Marchizza; Brescianini (80′ st Okoli), Barrenechea, Reinier (74′ st Bourabia); Soulè, Cuni (55′ st. Cheddira), Baez (55′ st. Garritano). Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Luca Pairetto (Torino)

Marcatori: 23′ pt Soulé (F), 38′ pt Soulé (F), 49′ st Brescianini (F), 72′ st Oristanio (C), 76′ st Makoumbou (C), 94′ st. Pavoletti (C), 96′ st Pavoletti (C)

Assist: 23′ pt. Reinier (F), 38′ pt Reinier (F), 49′ st Lirola (F), 72′ st Pavoletti (C), 94′ st Viola (C), 96′ st Dossena (C)

Ammoniti: Romagnoli (F), Prati (C), Bourabia (F), Okoli (F), Marchizza(F)

