Video Gol Highlights Cagliari-Atalanta 0-1 : Sintesi 14-12-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Atalanta 0-1 , 16° Giornata Serie A: la decide Zaniolo appena entrato.

La Dea piazza il decimo successo consecutivo in Serie A e vede sempre più la possibilità di lottare per il titolo. Gli uomini di Gasperini sembrano non tirarsi più indietro, ma viaggiano decisi verso un grande obiettivo.

Il Cagliari è al secondo stop, dopo tre risultati utili consecutivi. La sua classifica, comunque, non è così deficitaria.

Cagliari-Atalanta, 16° giornata di Serie A

Sintesi di Cagliari-Atalanta 0-1

Partono meglio i padroni di casa che si fanno vedere con incursioni, comunque non troppo pericolose. Al ventesimo minuto primo vero squillo degli ospiti, con Marco Brescianini che va al tiro dal limite. La sfera termina di poco sulla destra!

Una partita che vede le due formazioni affrontarsi senza sconti, ma con difficoltà di andare al tiro. Dopo mezz’ora di gioco sono quattro le conclusioni effettuate, di cui tre da parte degli ospiti ed una dai padroni di casa.

Poco dopo la mezz’ora un episodio dubbio accade in area di rigore lombarda. Kossounou sembra toccare la sfera con la mano, ma per l’arbitro Pairetto non ci sono gli estremi per interrompere il gioco e vedere al VAR l’azione.

Verso il quarantesimo minuto padroni di casa che si rendono pericolosi in almeno tre occasioni! Roberto Piccoli dopo aver ricevuto un passaggio tramite cross in area, calcia due volte sulla destra, ma Carnesecchi è attento e blocca i suoi tentativi.

Quindi lo stesso estremo difensore della dea si rende protagonista di una parata sensazionale su conclusione di Nadir Zortea, che riceve la sfera dopo un rimbalzo e calcia a botta sicura!

A tre minuti dal termine del tempo regolamentare, Roberto Piccoli ci prova nuovamente calciando centralmente. Anche in questo caso Carnesecchi risponde presente, senza mostrare particolari difficoltà nell’intervento.

L’arbitro, dopo aver concesso due minuti di recupero, manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio a reti bianche. Ripresa che inizia con gli ospiti ancora in avanti. Al secondo minuto Pasalic effettua un tiro dalla distanza, ma la sua conclusione termina abbondantemente alta. Lo stesso centrocampista croato, al decimo minuto si trova una ghiotta opportunità grazie ad un errore di un difensore avversario, ma la sua conclusione potente finisce fuori sopra la traversa!

Un minuto più tardi Charles De Ketelaere piomba su di un rimbalzo, calcia un tiro immediato ma viene parato! Quindi Odilon Kossounou si trova un pallone tra i piedi dopo un lancio in profondità a tagliare la difesa avversaria. Alen Sherri para egregiamente un pallone che sarebbe finito sotto la traversa!

VANTAGGIO DELLA DEA! A metà della ripresa la Dea passa in vantaggio! Raoul Bellanova effettua un assist superlativo per Nicolò Zaniolo, da poco entrato, il quale effettua una bellissima conclusione all’angolino basso di destra! Nulla da fare per Sherri!

Due minuti più tardi altra occasione per la Dea. Ademola Lookman riceve un passaggio in area, effettua una conclusione che supera il portiere ma termina la sua corsa sul palo!

Alla mezz’ora ancora Zaniolo che prova a colpire con un missile dalla distanza, ma la sfera termina abbondantemente alta!

Ora i ritmi si fanno più lenti, le due formazioni pare abbiano esaurito la loro carica offensiva. Se c’è una formazione che può ancora attaccare con determinazione è senza dubbio l’Atalanta.

A cinque minuti dal termine del tempo regolamentare, Leonardo Pavoletti prova un colpo di testa da dentro l’area di rigore, ma trova attento Carnesecchi.

In pieno recupero ancora l’attaccante dei sardi prova una conclusione di testa, ma trova attento e reattivo Carnesecchi!

L’arbitro fischia la fine dell’incontro! Decimo successo consicutivo per gli orobici!

Highlights e Video Gol di Cagliari-Atalanta 0-1

Tabellino di Cagliari-Atalanta 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Augello (71′ Adam Obert), Adopo, Makoumbou (77′ Razvan Marin), Deiola (71′ Gianluca Gaetano), Zortea (77′ Leonardo Pavoletti); Luvumbo (53′ Mattia Felici), Piccoli. All. Nicola

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (46′ Berat Djimsiti), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (64′ Lazar Samardzic), Ederson, Ruggeri; Brescianini (46′ Marten de Roon), De Ketelaere (64′ Nicolo Zaniolo); Retegui (46′ Ademola Lookman). All. Gasperini

ARBITRO: Pairetto (Torino)

GOL: 66′ Zaniolo (A)

ASSIST: 66′ Bellanova (A)

AMMONITI: 43′ Luperto (C), 50′ de Roon (A), 52′ Augello (C), 67′ Zaniolo (A), 86′ Adam Obert (C), 91′ Samardzic (A)

ESPULSIONI: –

NOTE: Concessi due minuti di recupero al termine della prima frazione di gioco, quattro nella ripresa

