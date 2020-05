Bundesliga, video gol highlights Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: magia Kimmich decide Klassiker

Risultato Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1, 28° Giornata Bundesliga: basta un bellissimo gol di Kimmich, un pallonetto pazzesco su Burki nel primo tempo, per regalare a Flick il Klassiker, nel secondo tempo palo per Lewandowski, ed ipotecare il Meisterschale

Nell’atmosfera semplicemente assurda di un Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come WestfalenStadion, il Bayern Monaco batte il Borussia Dortmund nella 28° giornata di Bundesliga, undicesimo turno del girone di ritorno.

I bavaresi si aggiudicano anche il Klassiker di ritorno, dopo aver vinto all’andata con un roboante 4-0, di fatto conquistando la terza vittoria consecutiva dal ritorno in campo dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus e ipotecando il Meisterschale.

Infatti, i renani si sono lasciti sfuggire la possibilità di accorciare in classifica, vedendo ora aumentare il distacco da 4 a 7 punti e mettendo a repentaglio anche il secondo posto.

La sintesi di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1, 28° Giornata Bundesliga

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi, nonostante l’assenza dei tifosi. I padroni di casa partono fortissimo tentando di mettere la partita sull’intensità e sull’aggressività, mentre gli ospiti sono bravi a gestire la palla e hanno una manovra più ragionata.

I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con Haaland, che approfitta dell’uscita a vuoto di Neuer e tirare a porta, ma a salvare sulla linea è Boateng.

Solo dopo un bel tentativo di Brandt, finalmente gli ospiti cominciano a trovare le giuste misure, prendono in mano il pallino del gioco assediando gli avversari, che non si limitano a difendere, ma provano sempre a ripartire in contropiede verticalizzando su Haaland.

Ci prova inutilmente Lewandowski, poi la palla gol del vantaggio è nei piedi di Gnabry prima, al termine di una bella azione corale, che batte Burki, ma questa volta a salvare sulla linea è Piszczek, e Coman poi, diagonale ben controbattuto dal portiere.

I padroni di casa si affidano al solo Haaland lì davanti, che non riesce sempre a superare e combattere contro tutti, anche perché Brandt e Hazard risultano poco incisivi.

Nel finale al 43′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il meritato gol del vantaggio con un geniale pallonetto di Kimmich da fuori area, che beffa Burki, leggermente fuori dai pali.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e cercano di entrare nella difesa avversaria allargando il gioco sulle fasce, mentre gli ospiti preferiscono addormentare il gioco e sfruttare la velocità dei propri attaccanti, di fatto facendo quello che facevano gli avversari nella prima frazione di gioco.

Alla conclusione centrale di Dahoud risponde Goretzka, che obbliga Burki alla grande parata. La palla gol del pareggio è nel sinistro di Haaland, ma ancora una volta Boateng salva gettandosi per terra.

Con il passare dei minuti i ritmi di gioco calano drasticamente, si incattivisce e sembra vincere la noia, visto che entrambe le squadre sbagliano sempre nell’ultima scelta o la precisione dell’ultimo passaggio.

Nell’assedio finale dei padroni di casa sale in cattedra Neuer, che salva il vantaggio sulla bomba di Dahoud, mentre Lewandowski colpisce il palo al termine di un bel contropiede.

Video Gol Highlights di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1, 28° Giornata Bundesliga

Il tabellino di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1, 28° Giornata Bundesliga

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

Marcatori: Kimmich 44′.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3)

Burki; Piszczek (dall’80’ Gotze), Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney (dal 46′ Can), Dahoud (dall’85’ Witsel), Guerreiro; Hazard, Haaland (dal 73′ Reyna), Brandt (dal 46′ Sancho).

BAYERN MONACO (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Boateng (dall’84’ Hernandez), Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman (dal 73′ Perisic), Muller, Gnabry (dall’87’ Martinez); Lewandowski.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS