Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della 5ªgiornata 2-3-4/9/2022

Bundesliga: risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato. Bayern Monaco fermato dall’Union Berlino. Il Borussia Dortmund vince e va in testa assieme al Friburgo.

La quinta giornata di Bundesliga ha visto il secondo pareggio consecutivo del Bayern Monaco dopo quello contro il Borussia Mönchengladbach. Stavolta i bavaresi sono stati fermati per 1-1 dal buon Union Berlino che sta facendo molto bene nelle ultime uscite. Il Bayern rimane fermo a 11 punti e viene superato dal Borussia Dortmund che ha vinto 1-0 con l’Hoffenheim.

A pari punti col BVB, in vetta, c’è anche il Friburgo che ha vinto contro il Bayer Leverkusen per 3-2. Vince anche il Colonia per 4-2 in casa del Wolfsburg. Crolla vertiginosamente il Lipsia per 4-0 in casa dell’Eintracht di Francoforte.

Bundesliga, i risultati della quinta giornata

Venerdì 1 settembre

Dortmund – Hoffenheim 1-0 16′ Reus

Sabato 2 settembre

Bochum – Werder Brema 0-2 86′, 92′ Fullkrug

Leverkusen – Friburgo 2-3 6′ Demirbay (B); 48′ Ginter (F); 51′ Gregoritsch (F); 65′ Schick (B); 72′ Doan (F)

Stoccarda – Schalke 1-1 18′ Fuhrich (ST); 21′ Terodde (SC)

Union Berlino – Bayern 1-1 12′ Becker (U); 15′ Kimmich (B)

Wolfsburg – Colonia 2-4 2′, 79′ Nmecha (W); 22′ Ljubicic (C); aut. Paulo Otavia (C); 45′ Kainz (C); 81′ Adamyan (C)

Eintracht Francoforte – Lipsia 4-0 16′ Kamada; 22 Rode; 67’Tuta; 84′ Borre

Domenica 3 settembre

Augsburg – Hertha 0-2 57′ Lukebabio; 93′ Ritcher

Mönchengladbach – Mainz 0-1 55′ Martin

Bundesliga, la classifica finale

1. Friburgo 12

2. Borussia Dortmund 12

3. Bayern Monaco 11

4. Union Berlino 11

5. Magonza 10

6. Colonia 9

7. Hoffenheim 9

8. Werder Brema 8

9. Borussia Mönchengladbach 8

10. Eintracht Francoforte 8

11. Lipsia 5

12. Stoccarda 4

13. Hertha Berlino 4

14. Bayer Leverkusen 3

15. Schalke 3

16. Augusta 3

17. Wolfsburg 1

18. Bochum 0