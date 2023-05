Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 34ª giornata 27/5/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e verdetti finali delle trentacinquesima giornata del campionato.

Si conclude ufficialmente la Bundesliga in una giornata da cardiopalma. Tutte le partite si giocano in contemporanea ma l’attenzione mediatica è sicuramente rivolta al titolo. Bayern Monaco e Borussia Dortmund si giocano la vittoria del campionato rispettivamente contro Colonia e Magonza. Il BVB ha due punti di vantaggio rispetto ai bavaresi ma succede l’impensabile.

I gialloneri vanno in doppio svantaggio in casa contro le reti di Hanche-Olsen ed Onisiwo e con Haller che sbaglia anche un calcio di rigore del pareggio. Intanto a Colonia non arrivano buone notizie perché il Bayern sblocca la partita con la rete di Coman. Alla fine dei quarantacinque minuti di gioco, i bavaresi sembravano essere i campioni di Germania e al Borussia serve più di un miracolo.

Nel secondo tempo, il Borussia riesce a riaprire la lotta con la rete di Guerreiro quando mancano circa una ventina di minuti al termine dalla partita. Il Signal Iduna Park, malgrado lo svantaggio, esulta dopo aver saputo che il Colonia ha pareggiato contro il Bayern con la rete di Ljubicic ma la gioia dura poco perché nuovamente gli ospiti vanno in vantaggio con la rete di Musiala.

Le speranze dei Borussia si affievoliscono sempre di più e a nulla è servito il 2-2 di Sule. Il Bayern Monaco è campione di Germania per la decima vittoria consecutiva. Dispiacere immenso per il Borussia che a poche giornate aveva superato i bavaresi.

L’altro verdetto ancora da scoprire riguarda il piazzamento in Champions League. Il Lipsia è già matematicamente qualificato e mantiene il terzo posto con la vittoria sullo Schalke che invece saluta subito la Bundesliga. L’unico duello è per il quarto posto tra Friburgo, impegnato a Francoforte contro l’Eintracht, e l’Union Berlino che ospita il Werder Brema.

Nel primo tempo il Friburgo va in vantaggio con la rete di Grifo mentre 0-0 tra Union e Werder. Nella ripresa, però, i Brasiliani di Brisgovia si fanno rimontare da Kolo Muani e poi le Aquile trovano la rete del definitivo 2-1 con Dina Ebimbe. Intanto a Berlino si esulta per la rete di Khedira che manda l’Union in Champions League. Europa League, invece, per l’Eintracht.

Vede anche l’Europa il Bayer Leverkusen anche se perde in casa per 3-0 contro il Bochum. Le Aspirine acciuffano il sesto posto che vuol dire Conference League. Vittoria di orgoglio per l’Hertha Berlino che, già retrocesso e all’ultimo posto, vince in casa del Wolfsburg. Lo Stoccarda non va oltre l’1-1 in casa contro l’Hoffenheim e finisce ai play-out per la permanenza in Bundesliga.

Bundesliga, risultati della trentaquattresima giornata

Bochum-Bayer Leverkusen 3-0 19′ Forster, 34′ Asano, 86′ Stoger

Colonia-Bayern 1-2 8′ Coman (B), 81′ Ljubicic (C), 89′ Musiala (B)

Borussia Dortmund-Magonza 2-2 15′ Hanche-Olsen (M), 24′ Onisiwo (M), 69′ Guerreiro (B), 90+6′ Sule (B)

Eintracht Fraconforte-Friburgo 2-1 45′ Grifo (F), 86′ Kolo Muani (E), 90+1′ Dina Ebimbe (E)

Borussia Mönchengladbach-Augusta 2-0 4′ Netz, 40′ Hofmann

Lipsia-Schalke 4-2 10′ Laimer (L), 19′ Nkunku (L), 28′ Kaminski (S), aut. 49′ Orban (S), 83′ Poulsen (L), 90+4′ Nkunku (L)

Stoccarda-Hoffenheim 1-1 75′ Bebou (H), 80′ Tomas (S)

Union Berlino-Werder Brema 1-0 81′ Khedira

Wolfsburg-Hertha Berlino 1-2 2′ Kaminski J. (W), 55′ Maza (H), 68′ Richter (H)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 71

2. Borussia Dortmund 70

3. Lipsia 66

4. Union Berlino 62

5. Friburgo 59

6. Bayer Leverkusen 50

7. Eintracht Francoforte 50

8. Wolfsburg 49

9. Magonza 46

10. Borussia Mönchengladbach 43

11. Colonia 42

12. Hoffenheim 36

13. Werder Brema 36

14. Bochum 35

15. Augusta 34

16. Stoccarda 33

17. Schalke 31

18. Hertha Berlino 29