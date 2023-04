Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 27ª giornata 8-9/4/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della ventisettesima giornata di campionato.

Giornata prepasquale la ventisettesima di Bundesliga ma piena di big match per decidere le prime posizioni del campionato. Il Borussia Dortmund ospita l’Union Berlino e cerca l’aggancio al primo posto. Finisce 2-1 con il gol della vittoria di Moukoko che porta il BVB a -2 dal Bayern Monaco. Ai bavaresi, invece, spettava la trasferta difficile in casa del Friburgo.

Basta solo la rete di de Ligt per regalare la vittoria alla squadra di Thomas Tuchel che vola al primo posto a 58 punti. Vittoria importante anche per il Bayer Leverkusen che ne fa tre all’Eintracht di Francoforte e si prende il sesto posto. Le Aquile rimangono al settimo posto ma tutto è ancora aperto per un posto in Europa.

A pari punti con l’Eintracht c’è anche il Magonza che si vede pareggiare all’ultimo minuto contro il Werder Brema. Succede tutto nel finale con la rete di Fullkrug che pareggia a quella di Weiper. Gli Zerocinque continuano la loro cavalcata per un posto in Europa o Conference League. Vola al quarto posto il Lipsia con la vittoria in casa dell’Hertha Berlino.

Vince il Borussia Mönchengladbach per 2-0 contro il Wolfsburg e rimane al decimo posto. Trionfo importante quello dello Stoccarda in casa del Bochum per 3-2. Gli Svevi si schiodano dall’ultimo posto ma rimangono comunque al terz’ultimo posto. In ottica salvezza, importante anche il successo dell’Hoffenheim contro lo Schalke che rimane all’ultimo posto.

Bundesliga, risultati della ventisettesima giornata

Sabato 8 aprile

Augusta-Colonia 1-3 7′ Shkiri (C), 16′ Martel (C), 29′ Vargas (A), 59′ Maina (C)

Borussia Dortmund-Union Berlino 2-1 28′ Malen (B), 61′ Behrens (U), 79′ Moukoko (B)

Friburgo-Bayern Monaco 0-1 52′ de Ligt

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1 10′ Adli (B), 34′ Diaby (B), 74′ Sow (E), 90+5′ Azmoun (B)

Magonza-Werder Brema 2-2 85′ Ajorque (M), 87′ Stge (W), 90+3′ Weiper (M), 90+5′ Fullkrug (W)

Hertha Berlino-Lipsia 0-1 40’Haidara

Domenica 9 aprile

Borrusia Mönchengladbach-Wolfsburg 2-0 34′ Ngoumou, 63′ Thuram

Bochum-Stoccarda 2-3 14′ Ito (S), 57′ Stoger (B), 60′ Guirassy (S), 63′ Vagnoman (S), 85′ Hofmann (B)

Hofenheim-Schalke 2-0 22′ aut Kral, 70′ Bebou

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 58

2. Borussia Dortmund 56

3. Union Berlino 51

4. Lipsia 48

5. Friburgo 47

6. Bayer Leverkusen 43

7. Eintracht Francoforte 41

8. Magonza 41

9. Wolfsburg 39

10. Borussia Mönchengladbach 35

11. Werder Brema 32

12. Colonia 31

13. Augusta 29

14. Hoffenheim 28

15. Bochum 26

16. Stoccarda 23

17. Hertha Berlino 22

18. Schalke 21