Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 26ª giornata 31/3-1-2/4/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della ventiseiesima giornata di campionato.

Ritorna la Bundesliga dopo la sosta per la nazionale. La ventiseiesima giornata del campionato tedesco è iniziata venerdì con l’anticipo tra l’Eintracht di Francoforte ed il Bochum. Finisce 1-1 con i padroni di casa che sono riusciti a pareggiare col solito Kolo Muani. Nel sabato pomeriggio vittoria schiacciante del Magonza per 3-0 in casa del Lipsia con gli Zerocinque che non perdono da febbraio e sognano un posto in Europa.

Stesso risultato anche per il Bayer Leverkusen in casa dello Schalke. Con questo successo, le Aspirine si proiettano sempre di più in zona Europa e attualmente sono al settimo posto. Un altro 3-0 è arrivato anche dall’Union Berlino contro lo Stoccarda. Dopo un periodo abbastanza difficile e l’eliminazione in Europa League, la squadra della capitale ottiene la seconda vittoria consecutiva.

Partita spettacolare quella tra Wolfsburg ed Augusta. Gli ospiti fanno tutto nel primo tempo e vanno in vantaggio sul 2-0. Sembra essere ormai finita per i Lupi ma a dieci minuti dalla fine della partita riescono a trovare prima il 2-1 e poi il definitivo 2-2 al 96′, grazie alla rete di Nmecha. Pareggio per il Friburgo in casa contro l’Hertha Berlino, in gol l’italiano Grifo.

I riflettori dell’intera giornata, però, sono tutti rivolti al match delle 18:30 il Der Klassiker tra le squadre più seguite in Germania: Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Buona la prima per Thomas Tuchel, il suo Bayern vince 4-2 contro il Borussia. Protagonista in negativo della serata è il portiere degli ospiti, Kobal, che regala un gol agli avversari dopo una supera papera.

I bavaresi si prendono il primo posto ed allungano a +2 sul BVB. Tutto sembra ancora aperto quando mancano poche giornate al termine.

Bundesliga, risultati della ventiseiesima giornata

Venerdì 31 marzo

Eintracht Francoforte-Bochum 1-1 14′ Asano (B), 22′ Kolo Muani (E)

Sabato 1 aprile

Schalke-Bayer Leverkusen 0-3 50′ Frimpong, 61′ Wirtz, 90+2′ Azmoun

Union Berlino-Stoccarda 3-0 51′ Becker, 65′ Behrens, 68′ aut. Haraguchi

Lipsia-Magonza 0-3 9′ Ingvartsen, 57′ Ajorque, 67′ Kohr

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2 13′ aut. Kobel (B), 18′, 23′ Muller (B), 51′ Coman (B), 72′ Can (BVB), 90′ Malen (BVB)

Domenica 2 aprile

Colonia-Borussia Mönchengladbach 0-0

Werder Brema-Hoffenheim 1-2 50′ Kramaric (H), 52′ Baumgartner (H), 76′ Pieper (W)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 55

2. Borussia Dortmund 53

3. Union Berlino 51

4. Friburgo 47

5. Lipsia 45

6. Eintracht Francoforte 41

7. Bayer Leverkusen 40

8. Magonza 40

9. Wolfsburg 39

10. Borussia Mönchengladbach 32

11. Werder Brema 31

12. Augusta 29

13. Colonia 28

14. Bochum 26

15. Hoffenheim 25

16. Hertha Berlino 22

17. Schalke 21

18. Stoccarda 20