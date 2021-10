Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 22-23-24/10/2021

Tutto facile per Bayern e Borussia, il Friburgo segue il duo di testa. Il Wolfsburg non sa più vincere.

Tutto facile durante il nono turno del massimo campionato tedesco, per le squadre di testa che riescono a portare a casa una convincente vittoria.

La giornata inizia il venerdì con il match tra Mainz e Augsburg che permette alla squadra di casa di compiere un buon balzo in classifica e porsi verso la settima piazza dopo tre sconfitte consecutive.

Tutto troppo facile per i padroni di casa che vincono con il risultato finale di 4-1, relegando l’Augsburg al terzultimo posto.

Stesso risultato anche il giorno dopo alla Red Bull Arena dove il Lipsia vince contro il Greuther dopo essere passato in svantaggio. La rimonta è stata perentoria e il 4-1 finale non lascia repliche agli avversari. Il Lipsia, adesso, occupa la sesta piazza del campionato e punta alla rimonta.

Bene il Borussia Dortmund che nonostante le preoccupazioni per le condizioni di Haaland vince 1-3 in casa dell’Arminia Bielefeld grazie ad una grande prestazione, condita con gol, da parte di Jude Bellingham.

Vince anche il Friburgo che non perde contatto con il duo di testa grazie allo 0-2 contro un Wolfsburg sempre più in difficoltà.

I biancoverdi, dopo una partenza stupenda che li aveva proiettati al primo posto, non sanno più vincere e questa è la quarta sconfitta consecutiva che vale il nono posto.

Facile anche la partita del Bayern che vince 4-0 contro l’Hoffenheim in una partita dove vanno a segno tutti i terminali offensivi.

Grande divertimento nella sfida tra il Leverkusen e il Colonia con le aspirine in vantaggio per 2-0 dopo soli 20 minuti di gioco, in rete anche Schick, per poi subire l’avanzata del Colonia, o meglio di Modeste che con una doppietta porta un punto ai suoi.

Colpo dell’Hertha ai danni del Monchengaldbach e anche il Bochum vince in casa.

Bundesliga, risultati e marcatori della 9° giornata

Venerdì 22 Ottobre 2021

Mainz vs Augsburg (4-1) – 10′ K.Onisiwo (M), 15′ S.Bell (M), 26′ J.Burkardt (M), 69′ A.Zeqiri (A), 71′ J.Burkardt (M)

Sabato 23 Ottobre 2021

Red Bull Lipsia vs Greuther Furth (4-1) – 45′ B.Hrgota (rigore) (GF), 46′ Y.Poulsen (RB), 53′ E.Forsberg (rigore) (RB), 65′ D.Szoboszlai (RB), 88′ H.Novoa Ramos (RB)

Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund (1-3) – 31′ E.Can (rigore) (BD), 45′ M.Hummels (BD), 72′ J.Bellingham (BD), 87′ F.Klos (rigore) (AB)

Wolfsburg vs Friburgo (0-2) – 27′ P.Lienhart, 68′ L.Holer

Bayern Monaco vs Hoffenheim (4-0) – 16′ S.Gnabry, 30′ R.Lewandowski, 82′ E.M. Chupo Moting, 87′ K.Coman

Hertha Berlino vs Borussia M’Gladbach (1-0) – 40′ M.Richter

Domenica 24 Ottobre 2021

Colonia vs Bayer Leverkusen (2-2) – 15′ P.Schick (BL), 17′ K.Bellarabi (BL), 63′ A.Modeste (C), 82′ A.Modeste (C)

Stoccarda vs Union Berlino (1-1) – 31′ T.Awoniyi (UB), 90’+3′ W.Faghir (S) – espulso al 57′ A.Karazor (S)

Bochum vs Eintracht Francoforte (2-0) – 3′ D.Blum, 90’+2′ S.Polter

Bundesliga, la classifica dopo la 9° giornata

1 Bayern Monaco 22

2 Borussia Dortmund 21

3 Friburgo 19

4 Bayer Leverkusen 17

5 Union Berlino 16

6 Red Bull Lipsia 14

7 Mainz 13

8 Colonia 13

9 Wolfsburg 13

10 Hertha Berlino 12

11 Hoffenheim 11

12 Borussia M’Gladbach 11

13 Stoccarda 10

14 Bochum 10

15 Eintracht Francoforte 8

16 Augsburg 6

17 Arminia Bielefeld 5

18 Greuther Furth 1

