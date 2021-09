Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 24-25-26/9/2021

Il Wolfsburg cede la vetta al Bayern Monaco. Sconfitta per il Dortmund, torna alla vittoria il Lipsia.

La sesta giornata del campionato tedesco propone un prevedibile cambio al vertice con il Bayern Monaco che torna dove gli spetta, a discapito del Wolfsburg.

I bavaresi hanno l’onore di tagliare i nastri per l’apertura di questa giornata di Bundesliga nella gara del venerdì contro il Greuther Furth e il risultato è un netto 1-3 per i bavaresi che non si scompongono neppure quando restano sotto di un uomo per 45 minuti.

Nelle gare del sabato, il Wolfsburg ha ceduto all’Hoffenheim sancendo la prima sconfitta in questo campionato nonostante il vantaggio maturato al 25′. I padroni di casa sono rinvenuti molto bene in partita e alla fine festeggiano il bottino pieno con un netto 3-1.

L’Union Berlino vince di misura (e allo scadere) contro l’Arminia Bielefeld, mentre basta un solo gol al Leverkusen per agganciare il Wolfsburg nella seconda piazza del campionato, a discapito del Mainz sconfitto.

Dopo 4 giornate, torna alla vittoria il Red Bull Lipsia e lo fa con tutti gli interessi travolgendo con un tennistico 6-0 il malcapitato Hertha Berlino anche grazie alla super prestazione di Nkunku.

Il Borussia Dortmund cade fuori casa contro il Monchengladbach al quale basta il gol di Zakaria.

Bundesliga, risultati e marcatori della 6° giornata

Venerdì 24 Settembre 2021

Greuther Furth vs Bayern Monaco (1-3) – 10′ T.Muller (BM), 31′ J.Kimmich (BM), 68′ S.Griesbeck (autogol) (BM), 87′ C.Itten (GF) – espulso al 48′ B.Pavard (BM)

Sabato 25 Settembre 2021

Hoffenheim vs Wolfsburg (3-1) – 25′ R.Baku (W), 45’+2′ A.Kramaric (H), 73′ C.Baumgarner (H), 81′ P.Kaderabek (H)

Union Berlino vs Arminia Bielefeld (1-0) – 88′ K.Behrens

Bayer Leverkusen vs Mainz (1-0) – 62′ F.Wirtz

Red Bull Lipsia vs Herhta Berlino (6-0) – 16′ C.Nkunku, 23′ Y.Poulsen, 45’+3′ N.Mukiele, 60′ E.Forsberg (rigore), 70′ C.Nkunku, 77′ A.Haidara

Eintracht Francoforte vs Colonia (1-1) – 14′ E-Skhiri (C), 45’+6′ R.S.Borre (E)

Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund (1-0) – 37′ D.Zakaria – espulso al 40′ M.Dahoud (BD)

Domenica 26 Settembre 2021

Bochum vs Stoccarda (0-0)

Friburgo vs Augsburg (3-0) – 6′ L.Kubler, 25′ L.Holer, 33′ V.Grifo (rigore)

Bundesliga, classifica dopo la 6° giornata

1 Bayern Monaco 16

2 Bayer Leverkusen 13

3 Wolfsburg 13

4 Borussia Dortmund 12

5 Friburgo 12

6 Mainz 10

7 Colonia 9

8 Union Berlino 9

9 Hoffenheim 8

10 Red Bull Lipsia 7

11 Borussia Monchengladbach 7

12 Hertha Berlino 6

13 Stoccarda 5

14 Eintracht Francoforte 5

15 Augsburg 5

16 Arminia Bielefield 4

17 Bochum 4

18 Greuther Furth 1

