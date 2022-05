Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 34ª giornata 14/5/2022 e verdetti Champions, Europa e Conference League e retrocesse

Bundesliga, risultati e marcatori dell’ultima giornata di Bundesliga. I verdetti delle squadre qualificate nelle competizioni europee.

Si conclude l’edizione 2021/22 della Bundesliga. Il Bayern Monaco, già campione da diverse giornate, conclude il campionato con un 2-2 con il Wolfsburg. Alle sue spalle il Borussia Dortmund che vince 2-1 contro l’Hertha Berlino. In gol anche Haaland che saluta la Germania ed il prossimo anno approderà al Manchester City.

A qualificarsi in Champions League è il Bayer Leverkusen che trionfa 2-1 contro il Friburgo, costringendo la squadra ad andare in Europa League. Strappa il pass per la Champions anche il Lipsia a cui basta un pareggio per 1-1 contro il Bielefeld. Conquista l’Europa League l’Union Berlino che ha vinto 3-2 contro il Bochum.

Nonostante la sconfitta con lo Stoccarda per 2-1, il Colonia riesce a qualificarsi per la Conference League, un traguardo molto importante I Caproni che lo scorso anno erano vicini alla retrocessione. Scendono il Greuther Furth ed il Bielefeld. L’Herta Berlino, invece, giocherà lo spareggio salvezza con la terza classificata della Zweite.

Bundesliga, i risultati dell’ultima giornata

Arminia Bielefeld – RB Lipsia 1-1 70′ Serra (A), 90+3′ Orban (L)

Augsburg – Greuther Fürth 2-1 10′ rig. Caligiuri (A), 23′ Ngankam (G), 84′ Gregoritsch (A)

Bayer Leverkusen – Friburgo 2-1 54′ Alario (B), 88′ Haberer (F), 90+7′ Palacios (B)

Borussia Dortmund – Hertha Berlino 2-1 18′ rig. Belfodil (H), 68′ rig. Haaland (B), 84′ Moukoko (B)

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 5-1 3′ Kramaric (H), 26′ Stindl (B), 44′ rig. Plea (B), 45+1′ 68′ Hofmann (B), 53′ Embolo (B)

Mainz – Eintracht Francoforte 2-2 10′ 49′ Ingvartsen (M), 26′ Tuta (E), 35′ Borrè (E)

Stoccarda – Colonia 2-1 12′ Kalajdzic (S), 60′ Modeste (C), 90+2′ Endo (S)

Union Berlino – Bochum 3-2 5′ Promel (U), 25′ rig. 88′ Awoniyi (U), 55′ Zoller (B), 79′ Löwen (B)

Wolfsburg – Bayern Monaco 2-2 17′ Stanisic (B), 40′ Lewandowski (B), 45′ Wind (W), 58′ Kruse (W)

Classifica Bundesliga

Bayern 77

Dortmund 69

Leverkusen 64

Lipsia 58

Union Berlino 57

Friburgo 55

Colonia 52

Mainz 46

Hoffenheim 46

Gladbach 45

Eintracht 42

Wolfsburg 42

Bochum 42

Augsburg 38

Stoccarda 33

Hertha 33

Arminia Bielefeld 28

Greuther Furth 18