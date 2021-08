Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 27-28-29/8/2021

Wolfsburg capolista dopo la vittoria contro il Lipsia. Bayern a valanga, mentre il Borussia è salvato da Haaland.

Dopo 3 giornate, è il Wolfsburg a prendersi il primato in classifica grazie alla terza vittoria consecutiva del suo campionato. I biancoverdi conquistano tre punti in una partita non scontata come quella che li vedeva protagonisti in casa contro il Red Bull Lipsia che capitola al gol di Roussillon.

Bene anche Bayern Monaco e Bayer Leverkusen che vincono a valanga nei confronti dell’Herta Berlino e dell’Augsburg.

Ne fa tre, Robert Lewandowski, nella cinquina bavarese dimostrandosi ancora decisivo e devastante, relegando l’Herta all’ultimo posto della graduatoria con ancora nessun punto messo a referto.

Per le aspirine, invece, brilla Schick e in una gara caratterizzata da due autogol, il Bayer dimostra di esserci.

Più complicata, invece, la sfida del Borussia Dortmund che suda sette camicie per regolare la pratica Hoffenheim in una girandola di emozioni che sembrava culminare nel 2-2 al novantesimo, siglato da Dabour, ma che non aveva ancora previsto la variabile Haaland.

Il campioncino giallonero segna nel recupero e porta 3 punti al BVB. Clamorosa la vittoria dello Union Berlino contro il Monchengladbach, mentre vince facile il Mainz, in casa, contro il Greuther Furth.

Bundesliga, risultati e marcatori 3° giornata

Venerdì 27 Agosto 2021

Borussia Dortmund vs Hoffenheim (3-2) – 49′ G.Reyna (B), 61′ C.Baumgartner (H), 69′ J.Bellingham (B), 90′ M.Dabour (H), 90’+1′ E.Haaland (B)

Sabato 28 Agosto 2021

Stoccarda vs Friburgo (2-3) – 3′ J.Woo-Yeong (F), 9′ J.Woo-Yeong (F), 28′ L.Holer (F), 45′ K.Mavropanos (S), 45’+2′ H.Al Ghaddioui (S)

Mainz vs Greuther Furth (3-0) – 15′ A.Lucoqui, 18′ A.Szalai, 90’+2′ K.Stoger

Colonia vs Bochum (2-1) – 82′ L.Schaub (C), 90’+1′ T-Lemperle (C), 90’+4′ S.Zoller (B)

Arminia Bielefeld vs Eintracht Francoforte (1-1) – 22′ J.P.Hauge (E), 86′ P.Wimmer (AB)

Augsburg vs Bayer Leverkusen (1-4) – 3′ Iago autogol (BL), 14′ F.Niederlechner autogol (BL), 30′ F.Niederlechner (A), 75′ P.Schick (BL), 81′ F.Wirtz (BL)

Bayern Monaco vs Herta Berlino (5-0) – 6′ T.Muller, 35′ R.Lewandowski, 49′ J.Musiala, 70′ R.Lewandowski, 84′ R.Lewandowski

Domenica 29 Agosto 2021

Union Berlino vs Borussia Monchengladbach (2-1) – 22′ N.Gießelmann (UB), 41′ T.Awoniyi (UB), 90’+1′ J.Hofmann (BM)

Wolfsburg vs Red Bull Lipsia (1-0) – 52′ J.Roussillon

Bundesliga, classifica dopo la 3° giornata

1 Wolfsburg 9

2 Bayer Leverkusen 7

3 Bayern Monaco 7

4 Friburgo 7

5 Borussia Dortmund 6

6 Colonia 6

7 Mainz 6

8 Union Berlino 5

9 Hoffenheim 4

10 Red Bull Lipsia 3

11 Bochum 3

12 Arminia Bielefield 3

13 Stoccarda 3

14 Eintracht Francoforte 2

15 Borussia M’Gladbach 1

16 Greuther Furth 1

17 Augsburg 1

18 Herta Berlino 0

