Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 24° giornata 25-26-27/2/2022

Risultati e marcatori della 24° giornata di Premier League. Vince il Bayern Monaco di misura ed allunga sul Borussia Dortmund che cade con l’Augusta.

La Bundesliga è arrivata alla 24° giornata del proprio campionato. Capolista indiscusso è sempre il Bayern Monaco che vince, di misura, in casa dell’Eintracht di Francoforte grazie ad una rete di Sanè. Niente da fare per il Borussia Dortmund che non va oltre l’1-1 in casa dell’Augusta. Al gol di Hazard risponde il pari di Sarenren-Bazee.

Convince anche il Friburgo con un rotondo 3-0 contro l’Hertha Berlino tra le cui reti c’è anche quella dell’italiano Grifo con la squadra che sogna sempre di più l’Europa. Vince anche il Lipsia in casa del Bochum per 1-0.

Bundesliga: risultati 24° giornata

Venerdì 25 febbraio

Hoffenheim – Stoccarda 2-1 58′ Endo (S), 85′ 90′ Baumgartner (H)

Sabato 26 febbraio

Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld 3-0 30′ Alario, 57′ 81′ Diaby

Borussia Mönchengladbach – Wolfsburg 2-2 6′ Wind (W), 33′ Bornauw (W), 42′ Thuram (B), 82′ Embolo (B)

Friburgo – Hertha Berlino 3-0 12′ rig. Grifo, 83′ Schade, 86′ Holer

Greuther Fürth – Colonia 1-1 53′ Kainz (C), 69′ Griesbeck (G)

Union Berlino – Mainz 3-1 8′ Haraguchi (U), 56′ Becker (U), 75′ Awoniyi (U), 90′ Burgzorg (M)

Eintracht Francoforte – Bayern Monaco 0-1 71′ Sanè

Domenica 27 febbraio

Bochum – RB Lipsia 0-1 82′ Nkunku

Augsburg – Borussia Dortmund 1-1 35′ Hazard (B), 78′ Sarenren-Bazee (A)

Bundesliga: classifica finale

1 Bayern Monaco 58

2 Borussia Dortmund 50

3 Bayer Leverkusen 44

4 Lipsia 40

5 Friburgo 40

6 Hoffenheim 40

7 Union Berlino 37

8 Colonia 36

9 Magonza 34

10 Eintracht Francoforte 31

11 Bochum 29

12 Wolfsburg 28

13 Borussia Mönchengladbach 27

14 Arminia Bielefeld 25

15 Augusta 23

16 Hertha Berlino 23

17 Stoccarda 19

18 Greuther Furth 14

