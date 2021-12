Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 16° giornata 14-15/12/2021

Risultati, marcatori e classifica della sedicesima giornata di Bunesliga. Valanga Bayern Monaco contro lo Stoccarda. Il Dortmund vince contro il Furth. Pareggio per Lipsia e Friburgo.

Il turno infrasettimanale, valente per la 16° giornata di Bundesliga, si è aperto con la goleada del Bayern Monaco che vince con un sonoro 5-0 contro lo Stoccarda. Una doppietta di Lewandowski ed una tripletta di un super Gnarby, portano i bavaresi ancora più soli in testa alla classifica con 40 punti. Anche il Borussia Dortmund non delude le aspettative e vince senza problemi per 3-0 contro il fanalino del Furth con doppietta di Haaland ed una rete di Malen.

Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Bayer Leverkusen ed Hoffenheim che rimangono ad un solo punto di distanza e sognano la zona europea. Non ne approfitta il Friburgo che rimane bloccato sullo 0-0 contro l’Union Berlino. Pari anche per il Lipsia sul campo dell’Augusta. Seconda vittoria consecutiva, invece, per l’Eintracht di Francoforte che vince 3-2 contro il Borussia Mönchengladbach, sempre più in crisi.

Bundesliga: risultati della 16° giornata

Martedì 14 dicembre

Stoccarda-Bayern Monaco 0-5 (40′, 53′ Gnabry, 69′, 72′ Lewandowski, 74′ Gnabry)



Wolfsburg-Colonia 2-3 (8′ Nmecha (W), 34′, 89′ Modeste (C), 51′ Weghorst (W), 73′ Uth (C) )



Mainz-Herta 4-0 (19′ Jae-sung, 41′ Hack, 49′ Widmer, 79′ Boetius)



Arminia Bielefeld-Bochum 2-0 (51′ Okugawa, 69′ Wimmer)

Mercoledì 15 dicembre



Borussia Mönchengladbach-Eintracht 2-3 (6′ Neuhaus (B), 45′ Borré (E), 50′ Lindstrom (E), 54′ Bensebaini (B), 55′ Kamada (E)



Union Berlino-Friburgo 0-0



Borussia Dortmund-Greuther Furth 3-0 (33′ (R), 82′ Haaland, 89′ Malen)



Bayer Leverkusen-Hoffenheim 2-2 (37′, 63′ Schick (B), 80′ Stiller, 83′ Dabour (H) )



Augsburg-RB Lipsia 1-1 (19’André Silva (L), 86′ Caligiuri (A) )

Bundesliga: classifica finale dopo la 16° giornata

Bayern Monaco 40

Borussia Dortmund 34

Bayer Leverkusen 28

Hoffenheim 27

Friburgo 26

Mainz 24

Eintracht 24

Union Berlino 24

RB Lipsia 22

Colonia 22

Wolfsburg 20

Bochum 20

Borussia Mönchengladbach 18

Herta 18

Stoccarda 17

Augsburg 17

Arminia Bielefeld 13

Greuther Furth 4

