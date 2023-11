Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 24-25-26/11/2023

Tutti i risultati con i marcatori e la classifica aggiornata di Bundesliga dopo la 12° giornata

Regala poche sorprese il calcio tedesco nel weekend dedicato alla 12° giornata di Bundesliga.

Infatti, al Bayern Monaco basta il solito Kane per espugnare il fortino di Colonia, ma non basta per acciuffare il Bayer Leverkusen, che difende il primo posto con l’undicesima vittoria, dodicesimo risultato utile consecutivo come i campioni in carica, tornando con un tris dalla trasferta sul campo del Werder Brema.

Succede di tutto e di più, invece, in casa del Borussia Dortmund, dove i gialloneri rimontano due reti vincendo con un rocambolesco 4-2 contro il Borussia Moenchengladbach.

Continua il momento magico di Undav, che fa volare lo Stoccarda anche contro l’Eintracht Francoforte difendendo così il terzo posto in classifica, anche perché il Lipsia perde a Wolfsburg.

Per il resto, invece, solo pareggi, a cominciare dalla sfida tra Hoffenheim e Mainz, proseguendo l’equilibrio totale nell’incrocio concluso senza reti tra Heidenheim e Bochum.

Così come non riesce ancora a tornare alla vittoria il nuovo Union Berlino in casa contro l’Augsburg, mentre il Friburgo viene fermato in casa dal Darmstadt.

Risultati e marcatori della 12° giornata di Bundesliga:

Colonia-Bayern Monaco 0-1 (20′ Kane)

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 4-2 (13′ Reitz, 28′ Kone, 30′ Sabitzer, 32′ Fullkrug, 45′ Bynoe-Gittens, 90’+7′ Malen)

Friburgo-Darmstadt 1-1 (18′ Honsak, 35′ Holer)

Union Berlino-Augsburg 1-1 (39′ rig. Demirovic, 88′ Volland)

Wolsfburg-Lipsia 2-1 (9′ Wind, 52′ Poulsen, 66′ Rogerio)

Werder Brema-Bayer Leverkusen 0-3 (9′ aut. Deman, 43′ Frimpong, 76′ Grimaldo)

Eintracht Francoforte-Stoccarda 1-2 (1′,45’+1′ Undav, 26′ aut. Anton)

Heidenheim-Bochum 0-0

Hoffenheim-Mainz 1-1 (39′ Richter, 48′ Skov)

Classifica della Bundesliga aggiornata dopo la 12° giornata:

Bayer Leverkusen 34 (12)

Bayern Monaco 32 (12)

Stoccarda 27 (13)

Borussia Dortmund 24 (12)

Lipsia 23 (12)

Hoffenheim 20 (12)

Eintracht Francoforte 18 (12)

Wolfsburg 16 (12)

Friburgo 15 (12)

Borussia Mönchengladbach 13 (12)

Augsburg 14 (12)

Werder Brema 11 (12)

Heidenheim 11 (12)

Bochum 10 (12)

Darmstadt 9 (12)

Mainz 7 (12)

Union Berlino 7 (12)

Colonia 6 (12)