Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 10° giornata 29-30-31/10/2021

Risultati e marcatori, con classifica finale, della decima giornata di Bundesliga. Valanga Bayern Monaco in casa dell’Union Berlino. Vince anche il Borussia Dortmund. Il Friburgo vola sempre più in alto grazie anche all’italiano Grifo.

Nella decima giornata di campionato non ci sono state tante sorprese. A trionfare ancora una volta è stato il Bayern Monaco. 5-2 per i bavaresi sul campo dell’Union Berlino che stava facendo molto bene nelle ultime partite. Anche il Borussia Dortmund non ha particolarmente problemi in casa per 2-0 contro il Colonia. Continua, invece, il sogno Friburgo.

I Brasiliani di Breisgau sono al terzo posto, con 22 punti, dietro Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Il successo per 3-1 contro il Furth rilancia la squadra che viene da cinque risultati utili e consecutivi. In gol anche l’italiano Vincenzo Grifo che ha segnato il 3-1 definitivo.

Bundesliga 10° giornata: tutti i risultati

Venerdì 29 ottobre

Hoffenheim-Hertha 2-0 (19, Kamaric, 39′ Rudy)

Sabato 30 ottobre

Borussia Dortmund-Colonia 2-0 (40′ Hazard; 64′ Tigges)

Leverkusen-Wolfsburg 0-2 (48′ Nmecha; 51′ Arnold)

Union Berlino-Bayern 2-5 (15′, 23′ Lewandowski (B); 35′ Sané (B); 43′ Giesselmann (U); 61′ Coman (B); Ryerson (U); 79′ Muller (B) )

Friburgo-Furth 3-1 (20′ aut. Asta (FR); 39′ Hofler (FR); 74′ Leweling (FU); 79′ Grifo (FR) )

Bielefeld-Mainz 1-2 (25′ Lee Jae-Sung (M); 42′ Laursen (A); Burkardt (M) )

Eintracht-Lipsia 1-1 (35′ Puoulsen, 94′ Tuta)

Domenica 31 ottobre

Augsburg-Stoccarda 4-1 (7′ Fuhrich (S) , 30′ Oxford (A), 53′ Gouweleeuw (A), 72′ Niederlechner (A), 81′ Finnbogason (A)

Gladbach-Bochum 2-1 (12′ Plea (G), 40′ Hofmann (G), 86′ Blum (B)

Bundesliga, classifica dopo 10° giornata

Bayern Monaco 25

Borussia Dortmund 24

Friburgo 22

Bayer Leverkusen 17

Mainz 16

Union Berlino 16

Wolfsburg 16

Lipsia 15

Hoffenheim 14

Borussia Monchengladbach 14

Colonia 13

Hertha Berlino 12

Stoccarda 10

Bochum 10

Eintracht Francoforte 9

Augsburg 9

Arminia Bielefeld 5

Furth 1

