Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 20-21-22/10/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di campionato.

Ad iniziare l’ottava giornata di Bundesliga è il Borussia Dortmund che continua la sua striscia di imbattibilità con l’1-0, firmato da Brendt, contro il Werder Brema. Il BVB non si aspettava, però, un inizio campionato sprint dello Stoccarda.

Gli Svevi vincono per 3-0 contro un Union Berlino che è ormai è in crisi profonda. Guirassy, Silas e Undav condanno la squadra della capitale che scivola a due punti dalla retrocessione, a due giornate dalla gara contro il Napoli in Champions League.

Si prende il primo posto in campionato anche il Bayer Leverkusen che soffre ma vince. Le Aspirine vanno in vantaggio con Frimpong ma i Lupi pareggiano con Lacroix. Nella ripresa Grimaldo porta tre punti alla propria squadra che non ha ancora perso in questo campionato.

Vince e convince anche il Lipsia per 3-1 sul Darmstadt con il doppio vantaggio nel primo tempo ma i padroni di casa dimezzano con Kempe su rigore. La squadra della Red Bull cala il tris soltanto al minuto 72 con la doppietta di Openda.

Risale anche l’Eintracht Francoforte che vince per 3-1 contro l’Hoffenheim con le due squadre che adesso distano solamente due punti. Vince in rimonta il Friburgo contro il Bochum con la rete di Doan e il gol su rigore dell’italotedesco Grifo.

Il Bayern Monaco risponde presente e vince contro il Magonza per 3-1. In rete anche Kane ma i bavaresi rimangono a veni punti, a -2 dal Bayer e -1 dallo Stoccarda. Vittoria a sorpresa del Colonia che passa in casa per 3-1 contro il Borussia Mönchengladbach ed ottiene il primo successo della stagione dopo una serie interminabile di sconfitte.

Il posticipo tra Heindehiem e Augusta regala tanti gol, ben 7. L’Augusta cala la cinquinta in casa dell’Heidenheim e con questa vittoria si toglie dalla zona retrocessione e si porta a 8 punti.

Bundesliga, risultati della giornata

Venerdì 20 ottobre

Borussia Dortmund-Werder Brema 1-0 67’ Brendt

Sabato 21 ottobre

Darmstadt-Lipsia 1-3 1’, 72’ Openda (L), 24’ Forsberg (L), 32’ Kempe (D)

Hoffenheim-Fraconforte 1-3 3’ Beier (H), 11’ Marmoush (F), 23’ Knauff (F), 45+3’ Skhiri (F)

Wolfsburg-Leverkusen 1-2 13’ Frimpong (B), 41’ Lacroix (W), 62’ Grimaldo (B)

Friburgo-Bochum 2-1 15’ Paciencia (B), 26’ Doan (F); 45+2’ Grifo (F)

Union Berlino-Stoccarda 0-3 16’ Guirassy, 81’ Silas, 88’ Undav

Magonza-Bayern Monaco 1-3 11’ Coman (B), 16’ Kane (B), 43’ Caci (M), 59’ Goretzka (B)

Domenica 22 ottobre

Colonia-Borussia Mönchengladbach 3-1 9′,76’Kainz (C), 63′ Elvedi (B), 90’Waldschmidt (C)

Heidenheim-Augusta 2-5 17’Kleindienst (A), 18’Beste (A), 29′ Tietz (H), 41′ Pedersen (H), 42′ Demirovic (A), 64′ Uduokhai (A), Rexhbecaj (A)

Bundesliga, classifica finale

Leverkusen 22

Stoccarda 21

Bayern 20

Borussia Dortmund 20

Lipsia 17

Hoffenheim 15

Eintracht 13

Friburgo 13

Wolfsburg 12

Augusta 8

Heidenheim 7

Darmstadt 7

Borussia Mönchengladbach 6

Union Berlino 6

Brema 6

Colonia 4

Bochum 4

Magonza 2