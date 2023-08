Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 25-26-27/8/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della seconda giornata di campionato.

Seconda giornata per il campionato tedesco che è iniziato con la manita del Lipsia sullo Stoccarda. E dire che gli ospiti erano andati anche in vantaggio con Guirassy ma nulla hanno potuto, nella ripresa, contro la travolgente offensiva della squadra della Red Bull che si è imposta con un 5-1.

Partita ricca di gol anche quella tra Darmstadt e Union Berlino. A vincere per 4-1 è stata la squadra della capitale che ha visto l’exploit dell’ex interista, Gosens. Il tedesco è stato autore di una doppietta ed ha timbrato il cartellino insieme a Behrens e Doekhi. A nulla è valso il pareggio momentaneo di Mehlem.

Difficoltà, invece, per il Borussia Dortmund che si ferma in casa del Bochum. Finisce 1-1 con i padroni di casa passano in vantaggio con Stoger ma il Borussia trova il pareggio solo nel secondo tempo con Malen. Due punti persi per un avversario che era più che abbordabile.

Vittoria al fotofinish per il Friburgo sul Werder Brema, il gol al 96’ di Philipp regala tre punti pesantissimi per la squadra allenata da Streich. Altro gol al 90’ quello dell’Hoffenheim contro l’Heidenheim, terminata 2-3.

È successo di tutti con l’Heidnheim che è andata in vantaggio e con la super rimonta dell’Hoffenheim con il rigore tirato da Kramaric.

Tre punti anche per il Wolfsburg in rimonta contro il Colonia. Per i Lupi sempre il solito Wind, autore di una doppietta. Nel posticipo il Bayer Lerkusen ne rifila tre al Borussia Mönchengladbach con la doppietta di Boniface e la rete di Tah.

Nel posticipo il Bayern Monaco affronta l’Augusta. A vincere sono stati i bavaresi grazie all’autorete di Uduokhai e doppietta di Kane. A nulla è valso il gol di Beljo per gli ospiti.

Bundesliga, risultati della seconda giornata

Venerdì 25 agosto

Lipsia-Stoccarda 5-1 35’ Guirassy (S), 51’, Henrichs (L), 63’ Olmo (L), 66’ Openda (L), 74’ Kampl (L), 76’ Simons (L)

Sabato 26 agosto

Bochum-Dortmund 1-1 13’ Stoger (B), 56’ Malen (D)

Darmstadt-Union Berlino 1-4 4’, 34’ Gosens (U), 24’ Mehlem (D), 39’ Behrens (U), 65’ Doekhi (U)

Colonia-Wolfsburg 1-2 55’ Waldschmidt ( C ), 62’, 73’ Wind (W)

Friburgo-Werder Brema 1-0 90+6’ Philipp

Heiddenheim-Hoffenheim 2-3 26’Beste (He), 58’ Pieringer (He), 77’ Beier (Ho), 80’ Kaderabek (Ho), 90’Kramaric (Ho)

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen 0-3 18, 53’ Boniface, 45 +6 ‘Tah

Domenica 27 agosto

Magonza-Francoforte 1-1 25′ Lee Jae-Sung (M), 90+1′ Marmoush (F)

Bayern Monaco-Augusta 3-1 aut. 32′ Uduokhai (B), 40′, 69′ Kane (B), 86′ Beljo (A)

Bundesliga, classifica finale

Union Berlino 6

Bayern 6

Leverkusen 6

Wolfsburg 6

Friburgo 6

Eintracht 4

Borussia Dortmund 4

Lipsia 3

Stoccarda 3

Hoffenheim 3

Borussia Mönchengladbach 1

Magonza 1

Augusta 1

Bochum 1

Colonia 0

Heidenheim 0

Darmstadt 0

Brema 0