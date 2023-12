Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 16ª giornata, 19-20 dicembre 2023

Ultime gare dell’anno in Bundesliga in questo 2023. Nella 16ª giornata il Bayer Leverkusen vince e mantiene la testa della classifica. La squadra di Xabi Alonso chiude l’anno solare con un sonoro 4-0 al Bochum con tripletta dell’ex Roma, Schick e della solita rete del nigeriano Boniface, giunto alla decima rete in campionato.

🔴⚫️ LEVERKUSEN WILL GO INTO 2024 AS LEADERS OF BUNDESLIGA! 🎇



4-0 win vs Bochum. 25 games unbeaten. Xabi Alonso's side are 4 points ahead of Bayern Munich. pic.twitter.com/RmaquFeFCC — EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2023

Se le aspirine chiudono questo 2023 con un rullino di 13 vittorie e 3 pareggi, anche il Bayern Monaco non scherza. I bavaresi con la vittoria in trasferta sul campo del Wolfsburg, reti di Musiala e 21° centro in Bundesliga di Kane, rimangono in scia, con una gara in meno, a -4.

🏟️ Games: 15

⚽️ Goals: 21

🎯 Assists: 5



Harry Kane is making the Bundesliga his playground 😮‍💨🇩🇪 pic.twitter.com/cCcZiMLwCS — SPORTbible (@sportbible) December 20, 2023

Al terzo posto c’è sempre il sorprendente Stoccarda che liquida la pratica Augsburg con un facile 3-0. A segno l’obiettivo di mercato del Milan, Guirassy, arrivato a quota 17 in Bundesliga.

🇬🇳 Serhou Guirassy buteur face à Augsburg, vient de marquer + de buts que le meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière (16) ! 🫡



𝟭𝟳 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝟭𝟰 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦, 𝗡𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝘁. 🌍👏🏽 pic.twitter.com/rUR2u6e9D7 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 20, 2023

In ottica salvezza successo fondamentale dell‘Union Berlino per 2-0 contro una diretta concorrente, il Colonia. Pur con due pareggi conquistati in trasferta sul campo del Dortmund e dell’Hoffenheim, riamangono ultime in classiifica il Mainz e Il Darmstadt. per il resto vincono Heidenheim e Eintracht Franconforte che raggiunge la zona europea.

Risultati della 16ª giornata della Bundesliga:

Martedì 19 dicembre

Werder Brema-Lipsia 1-1 , 47’ Openda (L), 75’ Njinmah (W)

Borussia Dortmund-Mainz 1-1, 29’ Brandt (B), 43’ van der Berg (M)

Hoffenheim-Darmstadt 3-3, 14’ rig. Kramaric (H), 23’ Pfeiffer (D), 28’ e 66’ Bebou (H), 57’ e 85’ Skarke (D)

Mercoledì 20 dicembre

Union Berlino-Colonia 2-0, 55′ Hollerbach, 78′ Fofana

Bayer Leverkusen-Bochum 4-0, 30′ rig., 32′ e 46′ Schick, 69′ Boniface

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach 2-1, 27′ Wober (BM), 92′ Buta (E), 97′ Koch (E)

Heidenheim-Friburgo 3-2, 7′ e 64′ rig. Holer (F), 52′ Dinkci (H), 84′ Kleindienst (H), 92′ aut. Ginter (H)

Stoccarda-Augsburg 3-0, 18′ Undav, 46′ Guirassy, 70′ Fuhrich

Wolfsburg-Bayern Monaco 1-2, 33′ Musiala (B), 43′ Kane (B), 46′ Arnold (W)

Classifica della Bundesliga dopo la 16ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 42 16 13 3 0 46 12 2 Bayern Monaco 38 15 12 2 1 49 15 3 Stoccarda 34 16 11 1 4 37 19 4 RB Leipzig 33 16 10 3 3 38 17 5 Borussia Dortmund 27 16 7 6 3 30 25 6 Eintracht Francoforte 24 16 6 6 4 26 20 7 Hoffenheim 24 16 7 3 6 32 30 8 SC Freiburg 24 16 7 3 6 21 26 9 1. FC Heidenheim 1846 20 16 6 2 8 25 32 10 Wolfsburg 19 16 6 1 9 20 27 11 Augsburg 18 16 4 6 6 24 31 12 Borussia Monchengladbach 17 16 4 5 7 31 35 13 Werder Brema 16 16 4 4 8 23 30 14 Bochum 16 16 3 7 6 18 33 15 1. FC Union Berlin 13 15 4 1 10 17 31 16 Mainz 10 16 1 7 8 13 28 17 Colonia 10 16 2 4 10 10 28 18 SV Darmstadt 98 10 16 2 4 10 20 41