Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 18-19-20/8/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della prima giornata di campionato.

Inizia anche il campionato tedesco. Come di consueto, a esordire saranno i campioni di Germania del Bayern Monaco. Per i bavaresi la trasferta contro il Werder Brema vinta senza particolare difficolta. Un 4-0 tondo e tra i marcatori è arrivato anche la prima rete di Henry Kane.

Non inizia benissimo la prima volta dell’Heidenheim in Bundesliga che perde contro il Wolfsburg per 2-0. I Lupi riescono a vincere in scioltezza con la doppietta di Wind, tra i migliori per la sua squadra. Non scherza neanche lo Stoccarda che travolge per 5-0 il Bochum mai stato in partita e che deve migliorare la scorsa stagione.

Cinque è la somma totale dei gol tra Bayer Leverkusen e il Lipsia. La partita è stata un botta e risposta continuo tra le due squadre che si sono sfidate a suon di gol ma con i padroni di casa che alla fine hanno avuto la meglio. Inizia male la stagione per la squadra della Red Bull dopo la vittoria in Supercoppa di Germania.

Non è stata da meno la partita tra Augusta e Borussia Mönchengladbach terminata con un roboante 4-4 in una partita che sembrava infinita. Quando tutto pareva perso per gli ospiti, il Borussia riesce a vincere al 97′ con un rigore che vale oro.

Basta solamente un gol di Malen a sbloccare la partita del Borussia Dortmund contro il Colonia ma col BVB che rischiava di non vincerla. I Gialloneri rispondono subito al Bayern Monaco. Nel posticipo domenicale Union Berlino nel segno di Bahrens, autore di una tripletta mentre vince di scioltezza l’Eintracht contro il neopromosso Darmstadt.

Bundesliga, risultati della prima giornata

Venerdì 18 agosto

Werder Brema-Bayern Monaco 0-4 4′, 90′ Sane, 74′ Kane, 90+4′ Tel

Sabato 19 agosto

Stoccarda-Bochum 5-0 18′, 77′ Guirassy, 38′ Zagadou, 60′, 67′ Silas

Augusta-Borussia Mönchengladbach 4-4 13′ Itakura (B), 27′, 90+7′ Cvancara (B), 29′ Rexhbecaj (A), 37′ Ngoumou (B), 41′, Bauer (A), 45’+7′ Michel (A), 76′ Vargas (A)

Wolfsburg-Heindheim 2-0 6′, 27′ Wind

Bayer Leverkusen-Lipsia 3-2 24′ Frimpong (B), 35′ Tah (B), 39′ Olmo (L), 64′ Wirtz (B), 71′ Openda (L)

Borussia Dortmund- Colonia 1-0 88′ Malen (B)

Domenica 20 agosto

Union Berlino-Magonza 4-1 1′, 9′, 70′ Behrens (U), 64′ Caci (M), 90+4′ Pantovic

Eintracht Francoforte-Darmstadt 1-0 40′ Kolo Muani

Bundesliga, classifica finale

Stoccarda 3

Bayern 3

Union Berlino 3

Wolfsburg 3

Leverkusen 3

Friburgo 3

Eintracht 3

Borussia Dortmund 3

Borussia Mönchengladbach 1

Augusta 1

Lipsia 0

Hoffenheim 0

Colonia 0

Darmstadt 0

Heidenheim 0

Magonza 0

Brema 0

Bochum 0