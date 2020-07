Bundesliga 2020-21, ufficiale: inizio il 18 settembre, conclusione il 22 maggio

È stato il primo campionato, tra i cinque maggiori in Europa, a concludere regolarmente la stagione in campo. Ora la Bundesliga attende di conoscere il verdetto delle coppe europee, dov’è impegnata ancora con quattro club, prima di riprendere la propria corsa che giungerà alla sua cinquantottesima edizione. Ci sarà da contrastare l’egemonia indiscussa del bayern Monaco che quest’anno si è laureato campione di Germania per l’ottava volta consecutiva, imprezionsendo la propria stagione con la vittoria della Coppa tedesca che gli ha concesso di centrare il Double per la seconda volta consecutiva, la tredicesima nella sua storia.

Bundesliga 2020/21: le principali date della nuova stagione

La Federcalcio tedesca ha comunicato le date della nuova stagione che partirà, causa slittamento calendari per Covid-19, il prossimo 18 settembre con la prima giornata di campionato che si estenderà fino al 21. Le squadre saranno però chiamate a scendere in campo già tra l’11 e il 14 dello stesso mese, con il primo turno della DFB Pokal, la Coppa di Germania, che vedrà impegnata sin dalle proprie battute iniziali la crème del calcio teutonico.

Bundesliga che avrà un solo turno infrasettimanale (15-16 dicembre), mentre vedrà drasticamente ridotta la pausa invernale la quale, di solito, si estendeva per tutto il mese di gennaio. Stavolta le compagini dovranno tornare in campo già all’inizio della seconda settimana dell’anno nuovo (8 gennaio), con la prima giornata del girone di ritorno. Bundesliga che terminerà il 22 maggio con la trentaquattresima giornata, mentre la finale di Coppa tedesca verrà disputata il 13 maggio, il tutto al fine di consentire agli atleti un sufficiente recupero in vista degli Europei che si disputeranno dall’11 giugno all’11 luglio del 2021.

Una stagione ricca ed intensa aspetta i club calcistici nel post Covid-19. La Bundesliga ha già delineato il calendario della prossima annata nell’auspicio di poter festeggiare a fine agosto la conquista di entrambe le coppe continentali.

