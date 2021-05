Bundesliga 2020-2021, verdetti: capocannoniere, retrocesse, qualificate in Champions, Europa e Conference League

La Bundesliga 2020/21 ha chiuso ufficialmente il sipario. Bayern Monaco campione di Germania trascinato da Robert Lewandowki autore di 41 gol in campionato, superata la leggenda Gerd Muller. Lipsia, Borussia Dortmund e Wolfsburg in Champions League. Eintrach Francoforte e Bayer Leverkusen in Europa League. Union Berlino in Conference League. Retrocesse in seconda divisione Schalke 04 e Werder Brema, mentre il Colonia si giocherà la permanenza nel massimo campionato tedesco nello spareggio contro la terza classificata in Zweite Liga.

Si chiude la stagione di Bundesliga e negli gli ultimi novanta minuti non potevano mancare di certo emozioni, record e verdetti.

Il Bayern Monaco campione da settimane, chiude celebrando un super Robert Lewandowski che trova il 41esimo centro superando e battendo la leggenda Gerd Muller.

Insieme ai bavaresi saranno della prossima Champions League anche Lipsia, Borussia Dortmund e Wolfsburg.

In Europa League la Germania sarà rappresentata da Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, mentre alla nuova Conference League parteciperà l’Union Berlino, capace di strappare il pass per la competizione europea al 92′ battendo 2-1 il Lipsia con il rigore decisivo di Max Kruse.

Non basta dunque al Borussia Moenchengladbach il 4-2 che sancisce la retrocessione del Werder Brema in ZweiteLiga dopo 42 anni, con il Colonia che approfitta della sconfitta dei biancoverdi, supera il già retrocesso Schalke per 1-0 all’86’ e conquista la terzultima piazza valida per lo spareggio salvezza contro la terza classificata (il Greuther Fürth) del campionato cadetto.

Classifica completa Bundesliga 2020/2021:

1. Bayern Monaco (78 punti)

2. Lipsia (65 punti)

3. Borussia Dortmund (64 punti)

4. Wolfsburg (61 punti)

5. Eintracht Francoforte (60 punti)

6. Bayer Leverkusen (52 punti)

7. Union Berlino (50 punti)

8. Borussia Moenchengladbach (49 punti)

9. Stoccarda (45 punti)

10. Friburgo (45 punti)

11. Hoffenheim (43 punti)

12. Mainz (39 punti)

13. Augusta (36 punti)

14. Hertha Berlino (35 punti)

15. Arminia Bielefeld (35 punti)

16. Colonia (33 punti)

17. Werder Brema (31 punti)

18. Schalke 04 (16 punti)

