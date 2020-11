Bundesliga 2020-2021, risultati 8° giornata: manita Borussia Dortmund, pareggio Bayern Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 8° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco viene fermato in casa dal Werder Brema, 1 a 1 al fischio finale con reti di Eggestein al 45esimo per gli ospiti e pareggio di Coman al 62esimo; pokerissimo del Borussia Dortmund sul campo dell’Hertha Berlino, con Haaland assoluto protagonista, infatti il giocatore Norvegese è autore di una quaterna.

Vittoria esterna anche per il Bayer Leverkusen, 2 a 1 sul campo dell’Arminia Bielefeld, la squadra di Bosz con i tre punti conquistati rimane in seconda posizione insieme al Dortmund ad una sola lunghezza dalla vetta; pareggio per il Lipsia, 1 a 1 in trasferta contro l’Eintracht di Francoforte, che perde l’occasione di agganciare in testa i rossi di Baviera. Pareggio 1 a 1 anche tra Borussia Monchengladbach e Augsburg nell’anticipo di Sabato; pareggio anche tra Hoffenheim e Stoccarda, il match però finisce 3 a 3 con il goal del pareggio messo a segno da Kempf per gli ospiti in zona Cesarini.

Il Friburgo viene superato in casa dal Mainz con un perentorio 3 a 1 grazie alla giornata di grazia di Mateta autore di una tripletta nei primi 40 minuti di partita; la sfida tra Colonia e Union Berlino finisce con la vittoria dei capitolini.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia M’Gladbach – Augsburg 1 – 1

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen 1 – 2

Bayern Monaco – Werder Brema 1 – 1

Schalke 04 – Wolfsburg 0 – 2

Hoffenheim – Stoccarda 3 – 3

Eintracht Francoforte – Lipsia 1 – 1

Hertha BSC – Borussia Dortmund 2 – 5

Friburgo – Mainz 1 – 3

Colonia – Union Berlino 1 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 19

Borussia Dortmund 18

Bayer Leverkusen 18

Lipsia 17

Union Berlino 15

Wolfsburg 14

Borussia M’Gladbach 12

Stoccarda 11

Werder Brema 11

Augsburg 11

Eintracht Francoforte 11

Hoffenheim 8

Hertha BSC 7

Friburgo 6

Mainz 4

Arminia Bielefeld 4

Colonia 3

Schalke 04 3

