Bundesliga 2020-2021, risultati 31° giornata: vincono Borussia Dortmund e Lipsia, sconfitta Bayern Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Vittoria fondamentale per il Colonia, 3 a 2 in casa dell’Augsburg, tre punti importantissimi per la corsa salvezza, le reti degli ospiti tutte nel primo tempo, doppietta di Duda con in mezzo il goal Kainz, nella ripresa la reazione dei padroni di casa è energica ma non sufficiente. Vittoria casalinga per l’Union Berlino, 3 a 1 sul Werder Brema, la corsa per la qualificazione all’Europa League continua per gli uomini di Fischer.

Pareggio 1 a 1 tra Friburgo e Hoffenheim; bella vittoria esterna per il Borussia Dortmund, nello scontro diretto con il Wolfsburg, 2 a 0 con una doppietta del solito Haaland, che sogna ancora la qualificazione alla prossima Champions League. Vittoria interna per il Bayer Leverkusen, 3 a 1 sull’Eintracht di Francoforte, la partita si anima nelle ultime battute, in vantaggio il Bayer al 70esimo, raddoppio di Alario dieci minuti dopo, accorcia Silva al 90esimo e poi un minuto dopo la chiude Demirbay.

Sconfitta per il Bayern Monaco in casa del Mainz 05, 2 a 1, le reti per i padroni di casa sono di Burkardt e Quison nella prima meta di gara, il goal della bandiera è messo a segno da Lewandowsky al 94esimo; il Lipsia vince 2 a 0 in casa contro lo Stoccarda, reti di Haidara e Forsberg dal dischetto, e posticipa la festa scudetto per il Bayern Monaco, che arriverà probabilmente Sabato 8 Maggio in casa contro il Borussia Monchengladbach, che ha distrutto l’Arminia Bielefeld.

La partita tra lo Schalke, già retrocesso, e l’Hertha Berlino è rinviata la 12 maggio.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Augsburg – Colonia 2 – 3

Union Berlino – Werder Brema 3 – 1

Mainz – Bayern Monaco 2 – 1

Friburgo – Hoffenheim 1 – 1

Wolfsburg – Borussia Dortmund 0 – 2

Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte 3 – 1

Lipsia – Stoccarda 2 – 0

Borussia M’Gladbach – Arminia Bielefeld 5 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 71

Lipsia 63

Wolfsburg 57

Eintracht Francoforte 56

Borussia Dortmund 55

Bayer Leverkusen 50

Union Berlino 46

Borussia M’Gladbach 46

Friburgo 41

Stoccarda 39

Hoffenheim 36

Mainz 34

Augsburg 33

Werder Brema 30

Arminia Bielefeld 30

Colonia 29

Hertha BSC 26

Schalke 04 13

