Bundesliga 2020-2021, risultati 27° giornata: Lipsia-Bayern Monaco 0-1, ko Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco alla 27esima giornata di Bundesliga mette una mano sullo scudetto, batte 1 a 0 il Lipsia in trasferta ed allunga in classifica, ora sono sette del lunghezze di vantaggio sulla squadra RedBull e mancano solo più sette giornate alla fine. Il Wolfsburg vince 1 a 0 contro il Colonia e mantiene il terzo posto avvicinandosi clamorosamente al secondo.

Vittoria in trasferta per l’Eintracht di Francoforte che si impone 2 a 1 in casa del Borussia Dotmnund, ora il sogno Champions è più concreto, mentre per le Api sarà difficile qualificarsi alla prossima coppa campioni; il Bayer Leverkusen vince 2 a 1 contro lo Schalke 04 ed aggancia al quinto posto proprio Haaland e compagni, lo Schalke invece è praticamente retrocesso e già nella prossima giornata potrebbe arrivare il verdetto matematico. Vittoria 2 a 1 anche per l’Augsburg in casa contro l’Hoffenheim, Vargas e Hahn nel primo tempo portano sul 2 a 0 i padroni di casa, inutile la rete della bandiera messa a segno da Skov a 5 minuti dal termine.

Pareggio 1 a 1 tra Mainz e Arminia Bielefeld, le reti entrambe nella ripresa dopo una prima parte di gara molto noiosa; vittoria interna per il Borussia Monchengladbach, 2 a 1 contro il Friburgo, tre punti che fanno ancora sperare in una qualificazione alla prossima Europa League. Vittoria casalinga anche per lo Stoccarda, 1 a 0 sul Werder Brema; pareggio 1 a 1 invece tra Union Berlino ed Hertha Berlino nel derby della capitale, posizione ancora pericolosa per i BinacoBlu dell’Hertha che rischiano di retrocedere.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Mainz – Arminia Bielefeld 1 – 1

Bayer Leverkusen – Schalke 04 2 – 1

Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte 1 – 2

Augsburg – Hoffenheim 2 – 1

Wolfsburg – Colonia 1 – 0

Lipsia – Bayern Monaco 0 – 1

Borussia M’Gladbach – Friburgo 2 – 1

Stoccarda – Werder Brema 1 – 0

Union Berlino – Hertha BSC 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 64

Lipsia 57

Wolfsburg 54

Eintracht Francoforte 50

Borussia Dortmund 43

Bayer Leverkusen 43

Borussia M’Gladbach 39

Stoccarda 39

Union Berlino 39

Friburgo 37

Augsburg 32

Hoffenheim 30

Werder Brema 30

Mainz 25

Hertha BSC 25

Colonia 23

Arminia Bielefeld 23

Schalke 04 10

