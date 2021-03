Bundesliga 2020-2021, risultati 25° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata numero venticinque del massimo campionato tedesco che inizia con la sonora sconfitta del Borussia Monchengladbach in casa dell’Augsburg, 3 a 1 alla fine dei novanta minuti; vittoria dell’Union Berlino per 2 a 1 sul Colonia, la seconda squadra della capitale può seriamente pensare ad un posto nella prossima Europa League.

Vince in casa il Borussia Dortmund, 2 a 0 sull’Hertha Berlino, la prima squadra della capitale invece ora rischia la retrocessione, infatti i BiancoBlu sono in penultima posizione a quota 21 punti; il Mainz 05 aggancia proprio i berlinesi superando di misura, 1 a 0 al triplice fischio, il Friburgo. Il Bayern Monaco consolida il suo vantaggio in classifica espugnando il campo del Werder Brema, 3 a 1 alla fine delle ostilità, Goretzka, Gnabry e il solito Lewandowsky i marcatori per i Bavaresi; goleada del Wolfsburg che travolge 5 a 0 lo Schalke 04.

Clamorosa sconfitta interna per il Bayer Leverkusen, l’Arminia Bielefeld si impone infatti 2 a 1, una rete per tempo danno i tre punti agli ospiti che possono ancora sperare nella salvezza; pareggio casalingo 1 a 1 per il Lipsia contro l’Eintracht di Francoforte, ora sono quattro i punti di distacco dal Bayern a nove giornate dal termine. Nel posticipo lo Stoccarda vince contro l’Hoffenheim.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Augsburg – Borussia M’Gladbach 3 – 1

Union Berlino – Colonia 2 – 1

Mainz – Friburgo 1 – 0

Werder Brema – Bayern Monaco 1 – 3

Wolfsburg – Schalke 04 5 – 0

Borussia Dortmund – Hertha BSC 2 – 0

Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld 1 – 2

Lipsia – Eintracht Francoforte 1 – 1

Stoccarda – Hoffenheim 2 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 58

Lipsia 54

Wolfsburg 48

Eintracht Francoforte 44

Borussia Dortmund 42

Bayer Leverkusen 40

Union Berlino 38

Stoccarda 36

Friburgo 34

Borussia M’Gladbach 33

Hoffenheim 30

Werder Brema 30

Augsburg 29

Colonia 22

Arminia Bielefeld 22

Hertha BSC 21

Mainz 21

Schalke 04 10

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS