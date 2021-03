Bundesliga 2020-2021, risultati 24° giornata: Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-2, tris Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventiquattresima giornata di Bundesliga che vede il Big Match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, vittoria 4 a 2 per i Bavaresi che con una tripletta di Lewandowsky rimontano il doppio svantaggio fulmineo del Dortmund; il solito Halaand va in goal due volte nei primi dieci minuti, poi i padroni di casa iniziano a macinare gioco e già a fine primo tempo raggiungono il pari, la vittoria però arriva nei minuti finali, infatti il 3 a 2 è messo a segno da Goretzka al 88esimo e il 4 a 2 da Lewandowsky due minuti più tardi.

Vittoria del Lipsia in casa del Friburgo, 3 a 0, che tiene il passo dei Bayern; sconfitta invece per il Wolfsburg in casa dell’Hoffenheim, 2 a 1 alla fine dei novanta minuti. L’Eintracht di Francoforte non approfitta del passo falso della squadra Wolksvagen, infatti pareggia in casa contro lo Stoccarda, 1 a 1 al triplice fischio; vittoria corsara per il Bayer Leverkusen che si impone 1 a 0 a Monchengladbach sul Borussia.

L’Hertha Berlino vince 2 a 1 in casa contro l’Augsburg; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Schalke 04 e Mainz 05. La sfida tra Colonia e Werder Brema finisce in pareggio, mentre tra Arminia Bielefeld e Union Berlino si conclude senza reti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Schalke 04 – Mainz 0 – 0

Borussia M’Gladbach – Bayer Leverkusen 0 – 1

Eintracht Francoforte – Stoccarda 1 – 1

Hertha BSC – Augsburg 2 – 1

Friburgo – Lipsia 0 – 3

Hoffenheim – Wolfsburg 2 – 1

Bayern Monaco – Borussia Dortmund 4 – 2

Colonia – Werder Brema 1 – 1

Arminia Bielefeld – Union Berlino 0 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 55

Lipsia 53

Wolfsburg 45

Eintracht Francoforte 43

Bayer Leverkusen 40

Borussia Dortmund 39

Union Berlino 35

Friburgo 34

Stoccarda 33

Borussia M’Gladbach 33

Hoffenheim 30

Werder Brema 27

Augsburg 26

Colonia 22

Hertha BSC 21

Arminia Bielefeld 19

Mainz 18

Schalke 04 10

