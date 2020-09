Bundesliga 2020-2021, risultati 2° giornata: clamorose sconfitte per Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 2° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Seconda giornata di Bundesliga che inizia con la vittoria in trasferta dell’Eintracht di Francoforte in casa dell’Hertha Berlino, 3 a 1 il risultato finale. Bella vittoria lontano da casa anche per lo Stoccarda che rifila un bel poker al Maiz, 4 a 1 al triplice fischio dell’arbitro.

Pareggio invece per il Lipsia che in casa del Bayer Leverkusen non riesce ad andare oltre al 1 a 1; partita brillante per i primi venti minuti, in vantaggio gli ospiti con Forsberg al 14esimo e pareggio al 20esimo di Demirbay, poi la sfida diventa noiosa e tattica e il pareggio è inevitabile. Stesso risultato anche tra Borussia Monchengladbach e Union Berlino in rete il figlio d’arte Thuram per il Bach e pareggio di Schlotterbeck per gli ospiti a 10 minuti dal termine.

Vince di misura l’Arminia Bielefeld, 1 a 0, sul Colonia e si aggiudica tre punti fondamentali per la salvezza; vince in trasferta invece il Werder Brema, 3 a 1 in casa dello Schalke 04 che ha nuovamente un inizio disastroso e sembra uno dei candidati principali alla retrocessione. Clamorosa sconfitta del Borussia Dortmund, l’Agsburg si impone sulle Api con un netto 2 a 0, una rete per tempo con gli uomini di Favre che non riescono mai ad essere veramente pericolosi.

Nelle gare della domenica, il post festa è difficile per il Bayern Monaco, che perde pesantemente sul campo dell’Hoffenheim, mentre solo un pareggio tra Friburgo e Wolfsburg.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hertha BSC – Eintracht Francoforte 1 – 3

Mainz – Stoccarda 1 – 4

Bayer Leverkusen – Lipsia 1 – 1

Borussia M’Gladbach – Union Berlino 1 – 1

Arminia Bielefeld – Colonia 1 – 0

Augsburg – Borussia Dortmund 2 – 0

Schalke 04 – Werder Brema 1 – 3

Hoffenheim – Bayern Monaco 4 – 1

Friburgo – Wolfsburg 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Augsburg 6

Hoffenheim 6

Lipsia 4

Eintracht Francoforte 4

Arminia Bielefeld 4

Friburgo 4

Bayern Monaco 3

Stoccarda 3

Hertha BSC 3

Borussia Dortmund 3

Werder Brema 3

Bayer Leverkusen 2

Wolfsburg 2

Union Berlino 1

Borussia M’Gladbach 1

Colonia 0

Mainz 0

Schalke 04 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS