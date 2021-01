Bundesliga 2020-2021, risultati 14° giornata: rimonta Bayern Monaco, vincono Lipsia e Borussia Dortmund

Prima giornata del 2021 di Bundesliga che inizia con la sfida tra Colonia e Augsburg, vincono gli ospiti 1 a 0 con una rete di Iago al 77esimo; vince in trasferta anche il Borussia Monchengladbach, sempre per 1 a 0 in casa dell’Arminia Bielefeld. Il Bayer Leverkusen viene sconfitto per 2 a 1 dall’Eintracht di Francoforte e perde il primato in classifica; vittoria importante per il Lipsia, 1 a 0 in casa dello Stoccarda, che così rimane nelle prime posizioni.

L’Union Berlino espugna il campo del Werder Brema con un netto 2 a 0, le due marcature arrivano nella prima mezz’ora di partita, inutile e sterile la reazione dei padroni di casa. Clamorosa sconfitta interna per l’Hoffenheim che viene travolto 3 a 1 dal Friburgo, ora gli uomini di Hoeneß si trovano invischiati nella parte bassa di classifica; facile vittoria dell’Hertha Berlino sul disastrato Schalke 04, un perentorio 3 a 0 che allungo la serie di sconfitte dei BiancoBlu.

Il Borussia Dortmund nel pomeriggio si impone 2 a 0 sul Wolfsburg, le reti arrivano nella ripresa, apre le marcature Akanji al 66esimo e chiude la gara Sancho al 91esimo; il Bayern Monaco strapazza il Mainz con un pokerissimo, 5 a 2 il risultato finale, e si riprende la testa della classifica. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata:

Colonia – Augsburg 0 – 1

Arminia Bielefeld – Borussia M’Gladbach 0 – 1

Eintracht Francoforte – Bayer Leverkusen 2 – 1

Werder Brema – Union Berlino 0 – 2

Hoffenheim – Friburgo 1 – 3

Hertha BSC – Schalke 04 3 – 0

Stoccarda – Lipsia 0 – 1

Borussia Dortmund – Wolfsburg 2 – 0

Bayern Monaco – Mainz 4 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 33

Lipsia 31

Bayer Leverkusen 28

Borussia Dortmund 25

Union Berlino 24

Wolfsburg 24

Borussia M’Gladbach 21

Eintracht Francoforte 20

Friburgo 20

Augsburg 19

Stoccarda 18

Hertha BSC 16

Hoffenheim 15

Werder Brema 14

Colonia 11

Arminia Bielefeld 10

Mainz 6

Schalke 04 4

