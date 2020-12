Bundesliga 2020-2021, risultati 11° giornata: ko Borussia Dortmund ed esonero Favre! Pareggio Bayern Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 11° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Undicesima giornata di Bundesliga che costa l’esonero all’allenatore del Borussia Dortmund Favre, la sconfitta, che è in realtà una disfatta, casalinga per 5 a 1 contro lo Stoccarda è troppo pesante per la dirigenza delle Api; momentaneamente sostituito da Terzic allenatore dell’under 23.

Pareggio 1 a 1 per il Bayern Monaco in casa dell’Union Berlino, una rete per tempo in una gara con poche emozioni; vittoria del Lipsia, 2 a 0 in casa contro il Werder Brema, che raggiunge i rossi di Baviera al primo posto con 24 punti. Vittoria per il Wolfsburg, 2 a 1, davanti al proprio pubblico sul Eintracht di Francoforte; vince in casa anche il Friburgo, 2 a 0 sulla neopromossa Arminia Bielefeld.

Vittoria esterna del Colonia che espugna 1 a 0 il campo del Mainz 05; pareggio 1 a 1 tra Borussia Monchengladbach e Hertha Berlino, in rete Guendouzi al 47esimo e pareggio di Embolo al 70esimo. Il Bayer Leverkusen strapazza l’Hoffenheim nel posticipo con un sonoro 4 a 1 e si prende la testa della classifica, in rete due volte Bailey nel primo tempo e poi Wirtz e Alario, inutile la rete di Baumgartner per gli ospiti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolfsburg – Eintracht Francoforte 2 – 1

Mainz – Colonia 0 – 1

Borussia Dortmund – Stoccarda 1 – 5

Borussia M’Gladbach – Hertha BSC 1 – 1

Lipsia – Werder Brema 2 – 0

Friburgo – Arminia Bielefeld 2 – 0

Union Berlino – Bayern Monaco 1 – 1

Augsburg – Schalke 04 1 – 0

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 4 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayer Leverkusen 25

Bayern Monaco 24

Lipsia 24

Wolfsburg 21

Borussia Dortmund 19

Union Berlino 17

Stoccarda 17

Borussia M’Gladbach 17

Eintracht Francoforte 13

Augsburg 13

Hoffenheim 12

Hertha BSC 12

Werder Brema 11

Friburgo 11

Colonia 10

Arminia Bielefeld 7

Mainz 5

Schalke 04 4

