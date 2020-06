Bundesliga 2019-2020, risultati 31° giornata: vincono Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince ancora, 2 a 1 contro il Borussia Monchengladbach, ed arriva a pochissimo dalla conquista dello scudetto; ai rossi di Baviera basterà vincere in casa del Werder Brema, penultima in classifica, per avere la certezza matematica di conquistare il titolo. Il Borussia Dortmund vince di misura 1 a 0 in casa del Fortuna Dusseldorf e lascia ancora qualche speranza di recuperare i 7 punti di svantaggio dal Bayern.

Il Lipsia si libera con facilità dell’Hoffenheim; un 2 a 0 che arriva nei primissimi minuti di partita e poi gli uomini RedBull controllano la gara senza mai rischiare troppo e portano il match al 90′ con assoluta tranquillità. Pokerissimo del Werder Brema in casa del Paderborn, 5 a 1 al triplice fischio, sfida per la retrocessione che condanna in pratica i padroni di casa che ora sono a 8 punti dalla terzultima con solo più tre partite a disposizione.

L’Union Berlino batte in trasferta il Colonia, 2 a 1 al 90esimo, e raggiunge proprio il Colonia in classifica a 35 punti che dovrebbero essere sufficienti per rimanere in Bundesliga anche il prossimo anno. L’Eintracht di Francoforte infila 4 volte la porta dell’Hertha Berlino dopo aver subito il vantaggio nel primo tempo ad opera dell’ex rossonero Piatek, anche nell’Eintracht fondamentale la doppietta di un altro ex milanista, André Silva.

Pareggio 2 a 2 tra Wolfsburg e Friburgo, la squadra Volkswagen ora ha tre punti di vantaggio sull’Hoffenheim e mantiene il sesto posto che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Europa League. L’Augsburg vince in casa del Mainz con una rete nel primo minuto di partita, tre punti fondamentali per la salvezza, infatti ora gli uomini di Herrlich hanno 4 punti di vantaggio proprio sul Mainz e addirittura 7 sulla terzultima.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hoffenheim – Lipsia 0 – 2

Colonia – Union Berlino 1 – 2

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0 – 1

Hertha BSC – Eintracht Francoforte 1 – 4

Paderborn – Werder Brema 1 – 5

Wolfsburg – Friburgo 2 – 2

Bayern Monaco – Borussia M’Gladbach 2 – 1

Mainz – Augsburg 0 – 1

Schalke 04 – Bayer Leverkusen 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 73

Borussia Dortmund 66

Lipsia 62

Bayer Leverkusen 57

Borussia M’Gladbach 56

Wolfsburg 46

Hoffenheim 43

Friburgo 42

Schalke 04 39

Eintracht Francoforte 38

Hertha BSC 38

Colonia 35

Union Berlino 35

Augsburg 35

Mainz 31

Fortuna Düsseldorf 28

Werder Brema 28

Paderborn 20

