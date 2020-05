Bundesliga 2019-2020, risultati 28° giornata: Klassiker al Bayern Monaco, pareggio Lipsia, Leverkusen ko

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

A sei giornate dalla conclusione della Bundesliga il Bayern Monaco vincendo 1 a 0 a Dortmund, contro il Borussia, si cuce una buona parte di scudetto sul petto; la rete della vittoria è messa a segno da Kimmich con un pallonetto millimetrico dal limite dell’aera. Partita nel complesso divertente con due salvataggi sulla linea, uno per parte, due rigori chiesti dai giocatori in campo, sempre uno per parte, ed un legno clamoroso colto da Lewandowsky a pochi minuti dalla conclusione.

Bella vittoria del Wolfsburg in casa del Bayer Leverkusen, 4 a 1 il risultato finale; in vantaggio gli ospiti nel primo tempo al 43esimo, nella ripresa i verdi dilagano e vanno a segno altre 3 volte tra il 64esimo e il 75esimo, inutile la rete della bandiera messa a segno a 5 minuti dalla fine. Pareggio ricco di emozioni tra Eintracht di Francoforte e Friburgo; gli ospiti mantengono fino a pochi minuti dal fischio finale il vantaggio, poi nel giro di 180 secondi i padroni di casa vanno a segno due volte riportando in parità il match, 3 a 3 il risultato finale.

Il Lipsia pareggia ancora una volte, sono 10 i pareggi per gli uomini RedBull, e perde l’occasione di agganciare il Dortmund in seconda posizione; finisce 2 a 2 la sfida con l’Hertha Berlino. Pareggio anche tra Werder Brema e Borussia Monchengladbach, nessuna rete messa a segno in questa sfida. Stesso risultato, 0 a 0, anche tra Augsburg e Paderborn; risultato che serve a poco ad entrambe le formazione che rimangono nella zona rossa di classifica.

Netta vittoria dell’Hoffenheim sul Colonia, finisce 3 a 1, una rete nel primo tempo all’undicesimo minuto, poi nella ripresa i padroni di casa segno altre due volte in appena 2 minuti, la reazione degli ospiti arriva ma tardiva e il goal della bandiera messo a segno da Kainz è inutile, da segnalare anche il rigore sbagliato da Uth sempre per il Colonia. A sorpresa vince anche il Forutna Dusseldorf, 2 a 1 contro lo Schalke 04, che porta a 5 i punti di vantaggio sul Werder penultimo in classifica, che in questo momento varrebbero la salvezza. Lo scontro diretto per la salvezza tra Union Berlino e Mainz 05 finisce 1 a 1, la partita è contratta e poco divertente, forse perché la posta in palio è molto alta.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia Dortmund – Bayern Monaco 0 – 1

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 1 – 4

Eintracht Francoforte – Friburgo 3 – 3

Werder Brema – Borussia M’Gladbach 0 – 0

Lipsia – Hertha BSC 2 – 2

Union Berlino – Mainz 1 – 1

Augsburg – Paderborn 0 – 0

Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 2 – 1

Hoffenheim – Colonia 3 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 64

Borussia Dortmund 57

Lipsia 55

Borussia M’Gladbach 53

Bayer Leverkusen 53

Wolfsburg 42

Hoffenheim 39

Friburgo 38

Schalke 04 37

Hertha BSC 35

Colonia 34

Augsburg 31

Union Berlino 31

Eintracht Francoforte 29

Mainz 28

Fortuna Düsseldorf 27

Werder Brema 22

Paderborn 19

