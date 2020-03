Bundesliga 2019-2020, risultati 24° giornata: Bayen Monaco forza 6 e polemiche contro Hopp, Lipsia-Leverkusen 1-1, ok Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco passeggia a casa dell’Hoffenheim, 6 a 0 al fischio finale; un risultato tennistico che poteva anche essere più ampio se la partita non fosse stata sospesa per alcuni minuti e poi nel quarto d’ora finale non giocata dalle due compagini. Il motivo delle proteste dei tifosi Bavaresi sarebbe da imputare alla condizione societaria dell’Hoffenheim. In Germania infatti vige una regola sulla proprietà delle società calcistiche, questa regola vieta una sola persona di essere la proprietaria totale, al massimo si può possedere il 50% il resto deve essere azionariato popolare; il presidente dell’Hoffenheim Hopp invece ha ricevuto dalla lega la delega a superare questo limite, da qui le veementi proteste del pubblico sfociate in pesanti insulti e striscioni che hanno reso impossibile continuare la gara in maniera regolare.

Pareggio del Lipsia, 1 a 1 in casa contro il Bayer Leverkusen, che perde il contatto con la vetta, adesso sono tre i punti che la distaccano dal Bayern; con grande fatica il Borussia Dortmund supera il Friburgo, 1 a 0 grazie alla rete di Sancho, e si avvicina alla seconda piazza. Vittoria in trasferta per il Borussia Monchengladbach, 3 a 2 contro l’Augsburg con una bella doppietta di Stindl.

Vittoria fondamentale del Colonia in chiave salvezza, un 3 a 0 sullo Schalke 04 che mette abbastanza al sicuro gli uomini Gisdol che ora sono a 29 punti; pareggio 3 a 3 tra Fortuna Dusseldorf e Hertha Berlino, pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni entrambe in zona rossa di classifica. Ancora una sconfitta per il Paderborn 07, 2 a 0 in casa del Mainz 05, ed ora rimanere in Bundesliga sembra un’impresa disperata.

Anche l’Union Berlino porta a casa un punticino molto prezioso per rimanere in massima serie, infatti pareggia 2 a 2 contro il Wolfsburg e sale a quota 30 punti che dovrebbe garantire la salvezza. Rinviata la sfida tra Werder Brema e Eintracht Francoforte.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC 3 – 3

Mainz 05 – SC Paderborn 07 2 – 0

Borussia Dortmund – Friburgo 1 – 0

Augsburg – Borussia M’Gladbach 2 – 3

Hoffenheim – Bayern Monaco 0 – 6

Colonia – Schalke 04 3 – 0

FC Union Berlin – Wolfsburg 2 – 2

Lipsia – Bayer Leverkusen 1 – 1

Werder Brema – Eintracht Francoforte Rinviata

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 52

Lipsia 49

Borussia Dortmund 48

Borussia M’Gladbach 46

Bayer Leverkusen 44

Schalke 04 36

Wolfsburg 35

Hoffenheim 34

Friburgo 33

FC Union Berlin 30

Colonia 29

Eintracht Francoforte 28

Augsburg 27

Hertha BSC 27

Mainz 05 25

Fortuna Düsseldorf 21

Werder Brema 17

SC Paderborn 07 16

©RIPRODUZIONE RISERVATA