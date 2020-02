Bundesliga 2019-2020, risultati 20° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco torna in testa alla classifica superando 3 a 1 il Mainz 05, in rete Lewandowsky, Muller e Thiago per i rossi di Baviera e rete di St. Juste per i padroni di casa. Pareggio 2 a 2 tra Lipsia e Borussia Monchengladbach che costa il primo posto alla squadra RedBull.

Il Borussia Dortmund strapazza l’Union Berlino con un pokerissimo, Hälland parte titolare e mette a segno ancora una doppietta, la media goal pazzesca sale a 7 reti in 136 minuti giocati. Il Colonia batte 4 a 0 il Friburgo e si allontana dalla zona calda della classifica; vittoria interna per l’Augsburg, 2 a 1 sul Werder Brema, vittoria che arriva nella mezzora finale del match con le reti di Niederlechner al 67esimo e Vargas al 83esimo che recuperano lo svantaggio iniziale.

Pareggio 1 a 1 tra Fortuna Dusseldorf e Eintracht Francoforte, gli ospiti arrivano al pareggio al 93esimo con Chandler; l’Hoffenheim si impone 2 a 1 sul Bayer Leverkusen, con reti di Kramaric e Skov e recuperano il goal di Diaby.

Vittoria esterna per il Wolfsburg, 4 a 2 in casa del Paderborn 07 con 3 reti per tempo per il divertimento del pubblico; unico 0 a 0 di giornata quello tra Hertha Berlino e Schalke 04. In classifica marcatori guida tanto per cambiare Lewansowsky con 22 reti, segue Werner a 20, lontano Sancho al terzo posto con 12 reti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Hertha BSC – Schalke 04 0 – 0

Mainz 05 – Bayern Monaco 1 – 3

Borussia Dortmund – FC Union Berlin 5 – 0

Augsburg – Werder Brema 2 – 1

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Francoforte 1 – 1

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2 – 1

Lipsia – Borussia M’Gladbach 2 – 2

Colonia – Friburgo 4 – 0

SC Paderborn 07 – Wolfsburg 2 – 4



CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 42

Lipsia 41

Borussia Dortmund 39

Borussia M’Gladbach 39

Bayer Leverkusen 34

Schalke 04 34

Hoffenheim 33

Friburgo 29

Wolfsburg 27

Augsburg 26

Eintracht Francoforte 25

FC Union Berlin 23

Hertha BSC 23

Colonia 23

Mainz 05 18

Werder Brema 17

Fortuna Düsseldorf 16

SC Paderborn 07 15

