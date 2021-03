Calciomercato, addio Juventus: clamorosa ipotesi Buffon al Milan

Buffon Milan. Comincia a farsi spazio la clamorosa ipotesi di un approdo di Gianluigi Buffon al Milan. Lo storico portiere bianconero potrebbe arrivare al club del Diavolo in caso di mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ancora non molto convinto da ciò che gli vuole offrire il club. Per Buffon potrebbe aprirsi un nuovo capitolo.

Il Milan continua a tutelarsi per cercare un buon portiere. Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sta trovando più complicazioni del previsto. Il portiere campano, da sempre tifoso rossonero, non ha ancora cercato un accordo con la società. Il Diavolo, però, non intende aspettare in eterno e cominciano già ad affiorare le prime ipotesi, tra cui una davvero straordinaria.

Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe puntare ad un portiere giovane. Tra le tante idee ci sarebbe il portiere del Lille, Mike Maignan, che tanto piace a Paolo Maldini. Non è da escludere, però, anche qualche estremo difensore di grande esperienza. Il nome che sembra essere circolato ultimamente sarebbe addirittura quello di Gianluigi Buffon.

Buffon Milan, possibile approdo di Donnarumma alla Juve?

I problemi tra Donnarumma ed il Milan continuano ad essere tanti. Il giocatore chiede un ingaggio molto alto, si aggira attorno ai 10 milioni, con l’inserimento di una clausola in caso di qualificazione in Champions League. Intanto la Juve aspetta e vorrebbe approfittare della crepa che si sarebbe creata tra il classe 99 e la società.

Da un lato il futuro, dall’altro lato il passato ma anche il presente della Juventus. Gianluigi Buffon non ha di certo bisogno di presentazioni. Una vita passata in bianconero, ben 17 anni. Dopo la piccola parentesi col PSG, ritorna di nuovo nella Juventus. Alla veneranda età di 43 anni, il portiere trova riesce ancora a giocare e a mettersi in gioco.

Un’esperienza in un’altra squadra, prima di chiudere la carriera definitivamente, potrebbe essere una sfida stimolante per lui. Buffon potrebbe andare clamorosamente al Milan e, forse, Donnarumma potrebbe rientrare nello scambio. Per adesso è semplicemente una suggestione ma il Milan potrebbe ripartire dall’immensa esperienza del portiere di Carrara.

