Buffon lascia la Juventus, ma annuncia: “Valuterò altre offerte”

Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio definitivo alla Juventus. Il potierone campione del mondo lascia dopo diciannove stagioni vissute in due periodi differenti. L’età avanza, ma non c’è nessuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo.

È arrivato il momento di salutarsi: dopo 19 anni e 22 trofei vinti insieme, Gianluigi Buffon e la Juventus decidono di separarsi. Lo fanno senza polemiche, consapevoli che sia giunta ormai l’ora di voltare pagina. Lo ha ammesso anche il portiere di Carrara, che negli ultimi due anni è stata figura più importante nello spogliatoio che sul campo, dove pure ha dato il proprio contributo anche sul campo:

“Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve – ha detto Buffon – Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno”.

Ma chi pensa che Buffon abbia voglia di smettere sbaglia di grosso. Nessuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo per chi, avvicinandosi alla soglia dei 45 anni, afferma di vivere ancora di stimoli: “Ad agosto ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l’avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l’impegno con loro e c’era anche l’avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono stato tutta la stagione qui, coi ragazzi, con Andrea e coi dirigenti pensando e sperando di fare il meglio possibile”.

Le idee per il futuro sono ben chiare. D’altronde, un calciatore con un simile pedegree non avrà certo difficoltà a trovare una squadra: “Mi sono preso un mesetto per riflettere. Un po’ di proposte le ho già ricevute e se penso che una proposta mi stimoli, mi entra dentro nel modo giusto, la prendo in considerazione e continuo a giocare un altro anno. Se una squadra riesce a toccare le corde giuste, magari la seguo. Altrimenti smetto di giocare”.

Un’eventualità, quest’ultima, che vogliamo tutti scongiurare. Buffon resta uno dei migliori portieri in circolazione nonostante l’età. Un altro anno da assoluto protagonista, dedicato al calcio, è un regalo che deve a tutti gli appassionati.

