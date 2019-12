Brescia-Sassuolo 0-2, Video Gol Highlights: Traorè e Caputo danno i tre punti ai neroverdi!

Risultato di Brescia-Sassuolo 0-2, recupero 7° giornata di Serie A: prima Traorè, poi Caputo chiudono i conti e regalano un ottimo successo ai neroverdi in chiave salvezza!

Una partita che vede la formazione ospite iniziare con più piglio e voglia di schiacciare i padroni di casa nella loro metà campo. Poi poco dopo la metà della prima frazione, su errore di Canchellor, Berardi serve in profondità Traorè, il quale entrato in area fredda Alfonso sul primo palo. Nella ripresa, a parte due occasioni del Brescia per pareggiare, verso la mezz’ora arriva il raddoppio ospite con Caputo, bravo a girarsi in poco tempo e freddare Alfonso!

La sintesi di Brescia-Sassuolo 0-2, recupero 7° giornata di Serie A

Una partita che non riesce a decollare, se non al quarto d’ora della ripresa con Spalek. Il ventiduenne slovacco calcia da posizione defilata sulla sinistra, con Pegolo che blocca senza problemi!

Al venticinquesimo c’è il vantaggio del Sassuolo! Immediata verticalizzazione di Berardi per Traorè che in area batte Alfonso sul primo palo!

Quando mancano dieci minuti al termine, Torregrossa stacca di testa ed impegna Pegolo. Sulla ribattuta non c’è nessun giocatore bresciano pronto a raccogliere e a mettere in rete!

A cinque minuti dal termine Sabelli prova un diagonale sul quale si avventa Balotelli ma la sua conclusione a rete viene annullata per fuorigioco!

Nella ripresa al primo quarto d’ora, doppia chance per i padroni di casa. Prima con Balotelli che stacca in area su corner dalla destra, con palla fuori di pochissimo! Un minuto più tardi colpo di testa di Torregrossa su cross dalla sinistra con salvataggio di Pegolo!

E’ il settantaduesimo minuto di gioco e la formazione ospite raddoppia! Assist di Rogerio dalla sinistra, pallone per Caputo al centro dell’area, bravo a girarsi e beffare Alfonso sul primo palo!

Poi nei minuti che restano non accade nulla di particolare. Sassuolo che vince in campo esterno e si issa a 19 punti, regalandosi un Natale sereno.

Brescia-Sassuolo 0-2, Video Gol Highlights

Per vedere gli highlights della sfida andate sul canale della Serie A

Il tabellino di Brescia-Sassuolo 0-2, recupero 7° giornata di Serie A

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek (65° s.t. Ndoj); Torregrossa (72° s.t. Donnarumma), Balotelli (78° s.t. Matri). All. Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (72° s.t. Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi (88° s.t. Peluso), Traoré, Boga (85° s.t. Duncan); Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello (Brindisi)

Reti: 25° p.t. Traorè (S), 71° s.t. Caputo (S)

