Brescia Roma in Diretta TV-Streaming e Formazioni 11-07-2020

Brescia Roma anticipo delle 17:15 di sabato 11 luglio valido per la 32° Giornata di Serie A sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Go e Now Tv.

Alle 17:15 di sabato 11 Luglio la Roma di Fonseca affronta al Rigamonti il Brescia di Diego Lopez per la 32° Giornata di Serie A.

Brescia-Roma, 32° giornata di Serie A

La Roma di Fonseca dopo 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli è tornata alla vittoria mercoledì nel turno infrasettimanale battendo 2 a 1 il Parma all’Olimpico.

La vittoria dei giallorossi come quella ottenuta contro la Sampdoria 2 settimane fa è stata ancora una volta sofferta ed in rimonta.

La Roma è quinta in classifica con 51 punti a pari merito con il Napoli ed è insidiata anche dal Milan che è a -2.

I giallorossi visto sfumare il quarto posto che ora dista 14 punti devono cercare di mantenere almeno il 5° che vale l’accesso diretto all’Europa League ed eviterebbe i preliminari.

Il Brescia di Diego Lopez è penultimo in classifica con 21 punti ed è a -7 dalla zona salvezza occupata dal Lecce al quartultimo posto.

Le rondinelle alla ripresa del campionato hanno ottenuto 5 punti in 5 partite frutto di una vittoria contro il Verona in casa per 2 a 0 e due pareggi contro la Fiorentina in trasferta e contro il Genoa in casa.

Mercoledì il Brescia è stato sconfitto 3 a 1 in trasferta a Torino e se vuole sperare nella salvezza ha assolutamente bisogno dei 3 punti casalinghi contro la Roma e non può permettersi ulteriori passi falsi.

Dove vedere Brescia Roma in Diretta TV e Streaming live:

Brescia Roma sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky sabato 11 luglio ore 17:15 al canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Brescia Roma in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Brescia Roma:

Lopez schiera il suo Brescia ocn un 4-3-1-2 più offensivo rispetto al 4-4-2 con cui ha affrontato in trasferta il Torino.

La coppia d’attacco sarà composta da Torregrossa e Alfredo Donnarumma supportati da Zmrhal che agirà sulla tre-quarti. I 3 di centrocampo sono Tonali al centro con ai lati Dessena e Bjarnason. In difesa ci saranno Saballi a destra e Semprini a sinistra con Mateju e Chancellor centrali mentre Joronen sarà in porta.

Fonseca dovrà fare a meno di Mkhitaryan e Cristante squalificati e schiera la sua Roma con il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta ed in difesa Bruno PEres a destra e Kolarov a sinistra con Mancini e Ibanez centrali. I due di centrocampo saranno Veretout e Diawara. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Lorenzo Pellegrini, Carles Perez e Under.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Alfredo Donnarumma.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Under; Dzeko.

Precedenti e Statistiche di Brescia Roma:

All’andata all’Olimpico la Roma ha battuto il Brescia 3 a 0 con i gol di Smalling Mancini e Dzeko.

Gli ultimi precedenti giocati al “Rigamonti” sono in perfetto equilibrio con una vittoria per parte ed un pareggio.

Sono in totale 22 le sfide giocate a Brescia ed il bilancio è di 8 vittorie dei padroni di casa, 8 pareggi e 6 vittorie esterne della Roma con 29 gol segnati dal Brescia e 25 della Roma.

In totale sono 45 le partite giocate in Serie A ed il bilancio è nettamente favore della Roma che ha ottenuto 23 vittorie contro le 9 del Brescia mentre 13 sono stati i pareggi. 71 gol segnati in totale dalla Roma contro i 42 del Brescia.

