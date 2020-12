Calciomercato: Juventus e Milan sfidano l’Ajax per Brenner

Brenner Juve Milan. Le due squadre seguono il talento del San Paolo che ha giocato anche in prestito al Fluminense. Il brasiliano è conteso anche da altre squadre importanti come il PSG ma soprattutto gli olandesi dell’Ajax. Milan e Juventus vorrebbero già provare l’affondo per il giocatore nella prossima sessione di calciomercato che inizierà il 4 gennaio ma bisogna fare attenzione alla concorrenza.

Cominciano già a spuntare le prime voci sulle prossime mosse di calciomercato da parte delle squadre italiane. La Juventus sembrerebbe essere la più prolifica di tutte, alla ricerca sempre di nuovi talenti. Fabio Paratici ha diversi nomi sul suo taccuino a cui se ne aggiunge anche un altro. L’ultima indiscrezione riguarderebbe Brenner, talento della squadra brasiliana del San Paolo.

Brenner ha sempre giocato nel calcio carioca ottenendo anche diverse presenze con il Brasile Under-17 con cui ha vinto il Sudamericano. Il giocatore avrebbe già le basi per un palcoscenico importante e Juventus e Milan sarebbero già pronte a realizzare il colpo a gennaio oppure durante il mercato estivo.

Brenner Juve Milan , tutti pazzi per il talento brasiliano

A volte, puntare sui fenomeni non sempre si rivela una scelta totalmente azzardata. Si dice sempre che i giocatori che provengono dal calcio brasiliano non riescano a reggere i ritmi di campionati molto più fisici come quelli europei. Eppure ci sono state diverse eccezioni. Tra queste troviamo sicuramente Gabriel Jesus del Manchester City che, dopo la stagione al Palmeiras, è stato pagato 32 milioni diventando un asso portante dei Citizens da ben tre anni.

Brenner è un classe 2000 che è diventato già la punta di diamante del San Paolo. Il brasiliano gioca con regolarità le partite avendo lasciato la sua impronta in diverse competizioni. Infatti quest’anno ha totalizzato 20 presenze in Série A con uno score di 11 reti. Nella Copa do Brasil, invece, su 5 presenze ha realizzato 6 reti. Insomma, i tempi sono maturi anche per un salto di qualità in Europa. Solo che i Tricolor Paulista non lo vorranno cedere così facilmente.

Il San Paolo ci tiene molto al proprio gioiello che ha collezionato diversi gol anche in Copa Libertadores. Ma davanti ad una buona offerta non potrebbero tirarsi indietro. In patria viene già paragonato a Ronaldo il fenomeno (con cui appare anche in una foto) ed è considerato uno dei nuovi talenti brasiliani. Il suo agente è lo stesso di Emerson Palmieri del Chelsea ed il suo contratto scade a giugno 2022.

Secondo quanto riportato dal sito Transfermarkt, il suo valore si aggira intorno ad un milione di euro. Una cifra non spropositata per Juventus e Milan. Ma attenzione anche all’Ajax che sembrerebbe essere sulle tracce del giocatore brasiliano.

Proprio la società olandese, secondo il quotidiano brasiliano UOL Esporte, sarebbe in vantaggio sulle altre. Per questo motivo che le due squadre di Serie A dovranno prestare attenzione e non farsi sfuggire il giocatore di Cuiabá.

