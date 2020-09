BREAKING NEWS: Vettel in Aston Martin nel 2021

é arrivata ora l’ufficialità, Sebastian Vettel dopo aver lasciato la Ferrari a fine stagione entrerà a far parte dell’Aston Martin per ul 2021.

Vettel arriva felice ad Abu Dhabi, dopo la nascita del terzo figlio. Fonte: Twitter ESPN

Vettel in Aston martin dal 2021

Il gruppo Daimler ha vinto ancora. Nonostante le conferme, le smentite ed i vari dubbi che avevano circondato questo matrimonio, alla fine Vettel sarà in Aston Martin nel corso della prossima stagione, al fianco di Lance Stroll jr. La notizia non era nuova, si trattava di un segreto di Pulcinella che però ora ha trovato la tanto attesa ufficialità.

Fa male vedere un tetra campione del mondo approdare in una scuderia che non è fra le top della griglia ma le potenzialità ci sono. Innanzitutto, Aston Martin è un team neonato, che vedrà la luce proprio dalla prossima stagione. L’attuale Racing point ha dimostrato del potenziale e Vettel potrà far valere la propria esperienza.

“Sono ancora motivato– ha detto Vettel- È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria .Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest’anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso. L’energia e l’impegno di Lawrence Stroll per lo sport è stimolante e credo che possiamo costruire qualcosa di molto speciale insieme”, ha inoltre aggounto il tedesco.

Formula 1? Non finisce qui

In tanti avevano pensato che per Vettel fosse aggiunto il momento giusto per il ritiro. Ma non Sebastian. “Ho ancora tanto amore per la Formula 1 e la mia unica motivazione è correre ed essere competitivo. Farlo con Aston Martin sarà un enorme privilegio per me”.

Vettel è quindi orgoglioso di far parte della rinascita dell’Aston Martin come team in Formula 1. Non sarò semplice correre affiancati ad un pilota che ha il padre come proprietario della scuderia.

Vettel ha bisogno di un nuovo inizio, che gli dia gaudio ed energia, quella rinascita che sta vivendo in prima persona Aston Martin, ed insieme team e pilota hanno la possibilità di fare come la fenice e rinascere ancora una volta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS