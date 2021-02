Braga-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Bello tornare qui, Cristante sarà il capitano”.

Il tecnico della Roma prepara la sfida di Europa League contro lo Sporting Braga, sua ex squadra. Dzeko titolare, ma la fascia andrà a Cristante.

Un mix di emozioni accompagnano Paulo Fonseca e la sua Roma, l’indomani della sfida di andata, valevole per i sedicesimi di Europa League, contro i portoghesi dello Sporting Braga.

Fonseca non solo torna in patria, ma torna anche nella città che lo accolse durante la stagione 2015-2016 e gli permise di vincere anche il primo trofeo (Coppa Portoghese) da allenatore. In conferenza stampa, il tecnico portoghese spende parole dolci e di grande rispetto per gli avversari, ricordando che ogni squadra che è arrivata a questo punto della competizione, può nascondere insidie.

Paulo Fonseca ha elogiato molto l’ambiente dello Sporting Braga e il momento di forma dei portoghesi, terzi in campionato, ma soprattutto ha ringraziato la sua ex società dicendo che è sempre un piacere ed un onore tornare, anche se da avversario, a calcare il campo del Comunale di Braga.

La sua Roma, però, sarà concentrata al massimo nel cercare di non sbagliare il match e continuare il sogno Europa League. Sarà fondamentale ragionare partita per partita e tenere alto l’umore della squadra per non incappare in stupidi errori.

E sarà proprio uno dei giocatori “tornati” a disposizione di Fonseca, dopo il litigio post eliminazione dalla Coppa Italia, a comandare l’attacco della squadra.

Sarà, infatti, Edin Dzeko a tenere il peso della fase offensiva giallorossa dal primo minuto e Fonseca conta molto sulla ritrovata condizione del bosniaco che, però, non avrà la fascia da capitano.

Secondo le indicazioni del mister, sarà Bryan Cristante a capitanare la Roma nella partita di domani, gesto che attesta, ancora una volta, la stima che l’allenatore ha di lui.

Il Braga è un avversario ostile e che si difende bene, i giallorossi dovranno cercare di imporre il proprio gioco al meglio per provare a segnare gol pesanti in trasferta e anche Fonseca se lo augura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS