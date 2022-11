Braga-Fiorentina: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e Diretta Streaming

Braga-Fiorentina: Diretta TV-Streaming, date e orari dei sedicesimi di Conference League dei viola. Tutto ciò che c’è da sapere sulla squadra portoghese.

Sarà il Braga l’avversario della Fiorentina ai sedicesimi di Conference League. I viola, dopo essersi qualificati come secondi nel Gruppo A con 13 punti, gli stessi del Basaksheir, il quale, però, arriva davanti grazie al vantaggio delle reti negli scontri diretti, pescano dall’urna di Nyon i portoghesi del Braga.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano non è inciampata quasi mai nel girone, tranne che per la brutta caduta ad Istanbul per 3-0 contro i Turchi, dando l’impressione di poter essere una squadra molto più che ostica per tutte le squadre che la incontreranno sul proprio cammino.

Erano molti anni che la Fiorentina militava al di fuori delle competizioni europee e anche questa stagione fatica ad ingranare in campionato, di fatto, la rosa di Italiano è riuscita a collezionare soltanto 19 punti in 15 gare disputate. Un bottino misero, dunque, non degno delle aspettative ed ecco perché dare il giusto peso e attenzione alla Conference League potrebbe rilevarsi più che determinante nella stagione viola, in quanto, di fatto, oltre a riportare a casa un trofeo europeo che manca dalla stagione 1960/1961, darebbe anche modo alla società di crearsi un’alternativa per un ingresso secondario nella prossima stagione di Europa League qualora riuscisse a portare a casa il successo finale.

Nel mezzo, però, arrivano i portoghesi del Braga, allenati da Artur Jorge arrivato in estate sulla panchina portoghese. In precedenza era partito dalle giovanili dello Sporting Lisbona finendo poi ad arrivare in prima squadra. Il Braga dal suo arrivo ha totalizzato la bellezza di 28 punti in classifica, chiudendo questa prima parte di stagione al terzo posto ad una sola lunghezza dal Porto e a 9 punti dalla capolista Benfica.

Tra le squadre che la Fiorentina avrebbe potuto trovare ai sedicesimi, il Braga è sicuramente una delle più ostiche, di fatto gli uomini di Jorge si sono visti sfuggire di mano una qualificazione ai sedicesimi di Europa League pur essendo riusciti a collezionare 10 punti nel Gruppo D. Adesso la Conference League, diventa un obiettivo primario nella stagione dei portoghesi, che venderanno cara la pelle nel doppio confronto con i viola.

Calendario, date e orari Braga-Fiorentina e Fiorentina-Braga

Il primo turno andrà in scena allo stadio Municipal de Portimao, il 16 febbraio alle ore 18:45, dove avrà luogo Braga-Fiorentina. I portoghesi hanno dimostrato di saper essere una squadra molto pragmatica in questo avvio di stagione, ma all’occorrenza farsi trovare pronti anche nel momento della concretizzazione, sono infatti già 15 i marcatori diversi andati a segno nei biancorossi.



La gara di ritorno si svolgerà, invece, esattamente una settimana dopo allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 23 febbraio 2023 alle ore 21:00, con i viola che cercheranno di arrivare al match di ritorno nelle migliori condizioni di risultato possibili per poi ambire ad un pizzico in più di sfrontatezza davanti ai propri tifosi.

Braga-Fiorentina

Dove vedere Braga-Fiorentina e Fiorentina-Braga in diretta tv e streaming

La gara del 16 febbraio in programma allo stadio Municipal de Portimao sarà visibile come sempre su Dazn, detentrice dei diritti dell’Europa League e della Conference League, ma potrà essere visibile anche a tutti gli utenti Tim Vision, che a loro volta avranno accesso a tutti i contenuti Dazn e, di conseguenza, anche allo streaming del match. In alternativa, la gara potrà essere visibile anche su Sky, sintonizzandosi sul canale 259 di Sky Sport.

Partita: Braga-Fiorentina

Braga-Fiorentina Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn e Tim Vision

Stesso discorso per quanto riguarda il match di ritorno in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 23 febbraio, anche in questo caso il match sarà trasmesso in streaming su Dazn e Tim Vision e sarà visibile anche sui canali Sky.

Partita: Fiorentina-Braga

Fiorentina-Braga Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn e Tim Vision

Probabile Formazione Braga

Tra i giocatori più in forma del Braga fin qui ci sono sicuramente Ricardo Horta, fratello di Andrè, che gioca qualche metro più indietro nella formazione di Jorge, entrambi cresciuti nella cantera del Benfica. Attenzione anche al 22enne portoghese Vitinha, che fin ora risulta essere il più cinico della rosa sotto porta avendo messo a segno ben 8 gol e il giocatore più prolifico della squadra. Da citare anche il talentino messicano Lainzer, arrivato in estate in prestito dal Betis.

Probabile Formazione Braga (4-4-2): Matheus; F. Silva, Tormena, Oliveira, Sequeira; R. Horta, Al Musrati, A. Horta, Medeiros; Vitinha, Ruiz. All. Artur Jorge