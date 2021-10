Under 21, Dove vedere Bosnia-Italia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 8-10-2021

Dove vedere Italia-Bosnia Under 21, partita valevole per le qualificazioni europee. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai due, venerdì, a partire dalle 17:30.

Obiettivo Europei: l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si ritrova per affrontare gli impegni di qualificazione al prossimo campionato di categoria contro Bosnia e Svezia. Due match fondamentali per gli “azzurrini” che, dopo aver battuto 3-0 il Lussemburgo, e il Montenegro di misura, affrontano due degli avversari più ostici del girone F.

Si comincia dalla Bosnia Erzegovina, che ci ospita dopo aver racimolato un solo punto contro Svezia ed Irlanda. La squadra di Starcevic è costituita per la maggior parte da giocatori che militano nel campionato locale, tre dei quali nel Velez Mostar, e che quindi si conoscono bene.

Nicolato, conscio dell’importanza dei due match, ha deciso di confermare per gran parte l’ossatura di un gruppo ormai consolidato. Spicca la presenza di Sandro Tonali, capitano e vero trascinatore di questa squadra. Nonostante sia un classe 2000, Sandro ha già calcato il grande palcoscenico della Champions League, è al terzo anno di Serie A e, come ha giustamente ricordato il CT “Ha già respirato aria di Nazionale maggiore”.

Toccherà a lui giostrare il gioco a centrocampo e guidare una squadra che ha in Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa a segno sei volte nelle prime sette giornate di campionato, il terminale offensivo più pericoloso. Nicolato ha cmunque inserito nella rosa dei convocati due debuttanti assoluti: Simone Canestrelli, centrale del Crotone e Samuel Pizzignacco, portiere che si è ritagliato il suo spazio nel Vicenza a inizio anno e avrà il compito di non far rimpiangere il titolarissimo Carnesecchi.

Ci sono poi i giovani del Genoa, Cambiaso e Rovella, che si sono ritagliati un ruolo da titolari inamovibili tra le gerarchie di Ballardini e altri, come Roberto Piccoli, che all’Atalanta sta sfruttando qualsiasi scampolo di gara gli venga concesso da Gianpiero Gasperini.

Under 21, Come vedere Italia-Bosnia in Diretta TV e Streaming Live

• Partita: Bosnia-Italia Under 21

• Data: venerdì 8 ottobre 2021

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay

La gara Italia-Bosnia Under 21, valevole per la terza giornata del girone F nell’ambito delle qualificazioni al campionato di categoria, sarà trasmessa in diretta tv, venerdì 8 ottobre, su Rai 2 a partire dalle 17:30. Lo streaming sarà disponibile attraverso la piattaforma Raiplay, accessibile tramite registrazione.

Under 21, dove ascoltare la radiocronaca di Italia-Bosnia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Italia-Bosnia Under 21 in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Under 21, i telecronisti di Italia-Bosnia

La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Luca De Capitani, con l’ex attaccante della Nazionale femminile, Katia Serra, a fungere da commento tecnico.

Under 21: le probabili formazioni di Italia-Bosnia

BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drljo, Basic, Kulasin; Masic. Allenatore: Slobodan Starcevic

ITALIA U21 (4-3-3): Russo; Cambiaso, Lovato, Carboni, Udogie; Rovella, Tonali, Ricci; Cancellieri, Piccoli, Vignato. Allenatore: Paolo Nicolato

Under 21, i precedenti di Bosnia-Italia

Bosnia e Italia si sono affrontate, a livello di Under 21, due volte, in occasione delle qualificazioni agli Europei del 2011. In quel caso arrivarono una vittoria, in trasferta, firmata 1-0 con gol di Roberto Soriano e un pareggio per 1-1, allo stadio Danilo Martelli di Mantova, con gol di Marilungo (ex Empoli) e Coric. Gli azzurrini si auspicano di portare a casa i tre punti venerdì, ma Nicolato ha saggiamente messo in guardia tutto l’ambiente in vista di un match che si presenta insidioso e difficile.

