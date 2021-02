Borussia Moenchengladbach-Manchester City Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-2-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Borussia Moenchengladbach-Manchester City, sfida in programma mercoledì alle 21:00, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Borussia Mönchengladbach e Manchester City tornano a sfidarsi in Champions League a distanza di quasi 5 anni dall’ultima volta. Era infatti l’edizione 2016-2017 e tedeschi ed inglesi erano inseriti nel girone C comprendente anche Barcellona e Celtic. Il doppio confronto fece registrare la vittoria casalinga dei Citizens per 4-0 e un pareggio per 1-1 sul prato del Borussia Park.

I favori del pronostico pendono ovviamente tutti a favore degli uomini di Pep Guardiola che, primi in Premier League con 10 punti di vantaggio sui cugini dello United, puntano a fare bene anche in Champions League. I biancocelesti infatti, insieme a Paris Saint Germain e Bayern Monaco, sono candidati alla vittoria finale. Dal canto loro, i ragazzi di Marco Rose proveranno a fermare Sterling e compagni, ma sarà davvero difficile.

Ricordiamo che il match di dopodomani tra teutonici e albionici si giocherà in campo neutro, precisamente alla Puskas Arena di Budapest a causa dei divieti imposti dalla Germania ai voli provenienti dall’Inghilterra. Divieto stabilito chiaramente per impedire alla variante inglese del Coronavirus di giungere in terra tedesca.

Le ultime sulle formazioni di Borussia Moenchengladbach e Manchester City

Per quanto riguarda le formazioni, Rose dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sommer in porta. Davanti a lui, Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. A centrocampo spazio a Kramer e Neuhaus con Hofmann, Stindl e Thuram sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Pleà.

Guardiola dovrebbe invece optare per un classico 4-3-3. Ederson quindi in porta con, a fargli da scudo, Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo. Centrocampo a tre con De Bruyne, Rodri e Gündogan. In attacco il trio costituito da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

Borussia Monchengladbach-Manchester City, andata ottavi di finale Champions League, 24-02-2021.

Probabili formazioni Borussia Moenchengladbach-Manchester City

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Come vedere Borussia Moenchengladbach-Manchester City in diretta TV e streaming

Borussia Moenchengladbach-Manchester City sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra tedeschi ed inglesi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City sono complessivamente 4 e tutti in Champions League. Il bilancio dice 3 vittorie dei Citizens e un pareggio. 4 i gol segnati dai tedeschi, 11 quelli messi a referto dagli inglesi. Quella di dopodomani sarà la prima volta in cui le due formazioni si incontrano nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea. Questi, nel dettaglio, i risultati delle 4 precedenti sfide tra bianconeroverdi e biancocelesti.

Borussia Moenchengladbach – Manchester City 1-1 (5° giornata girone C, Champions League 2016-2017 – 23 novembre 2016)

Manchester City – Borussia Moenchengladbach 4-0 (1° giornata girone C, Champions League 2016-2017 – 14 settembre 2016)

Manchester City – Borussia Moenchengladbach 4-2 (6° giornata girone D, Champions League 2015-2016 – 8 dicembre 2015)

Borussia Moenchengladbach – Manchester City 1-2 (2° giornata girone D, Champions League 2015-2016 – 30 settembre 2015)

