Borussia Dortmund – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Champions League

Dove vedere Borussia Dortmund – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Champions League, Mercoledì 28 Gennaio ore 21:00.

Ancora in corsa per un posto tra le prime otto della fase campionato di Champions League, Borussia Dortmund e Inter si affrontano mercoledì in una sfida chiave, proprio nel momento in cui vengono assegnati i posti per la fase a eliminazione diretta.

Due ex vincitrici della Champions League, entrambe sconfitte in finali recenti, arrivano all’ultima giornata separate da un solo punto in classifica. A partire leggermente avanti è l’Inter, che precede di misura il Borussia Dortmund e ha quindi il vantaggio di poter gestire anche un risultato non pieno, a seconda degli incastri sugli altri campi.

Per i tedeschi, il fattore campo rappresenta un’arma fondamentale nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi, mentre i nerazzurri sanno che un risultato positivo in Germania potrebbe spalancare le porte della top 8, evitando il passaggio dai playoff.

Novanta minuti ad altissima tensione, con in palio non solo la qualificazione, ma anche un posizionamento che può cambiare radicalmente il percorso europeo di entrambe. Una notte da Champions vera, tra storia, ambizione e classifica cortissima.

Formazioni Ufficiali di Borussia Dortmund – Inter :

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro:István Kovács

Dove vedere Borussia Dortmund – Inter in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Borussia Dortmund – Inter

Data: Mercoledì 28 Gennaio 2026

Mercoledì 28 Gennaio 2026 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra l’Inter di Cristian Chivu ed il Borussia Dortmund mercoledì 28 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Borussia Dortmund – Inter in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva l’Inter:

L’Inter si presenta all’ultima giornata della Phase League di Champions League con 12 punti e una 14esima posizione che tiene ancora aperti diversi scenari, anche se il margine di errore è ormai ridotto al minimo. L’ottavo posto valido per la qualificazione diretta agli ottavi dista infatti un solo punto, ma il numero elevatissimo di squadre concentrate in pochi punti rende il traguardo estremamente complicato da raggiungere.

L’ultimo impegno della prima fase vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta sul campo del Borussia Dortmund. I tedeschi arrivano da una pesante sconfitta contro il Tottenham e si trovano a loro volta a una sola lunghezza dall’Inter, rendendo lo scontro diretto ancora più delicato. Le tre sconfitte consecutive hanno aumentato le incertezze nel gruppo guidato da Christian Chivu, chiamato ora a una prova di carattere per restare agganciato al treno europeo.

Cosa serve ai nerazzurri per entrare nelle prime otto

Al momento l’ottavo posto è occupato dal Chelsea con 13 punti, ma la situazione è tutt’altro che stabile. Oltre ai Blues, anche Paris Saint-Germain, Newcastle, Sporting CP, Barcellona e Manchester City precedono l’Inter di appena un punto.

Per sperare nella qualificazione diretta, i nerazzurri devono obbligatoriamente vincere a Dortmund e contemporaneamente confidare in una serie di risultati favorevoli sugli altri campi. Un passo falso del Chelsea nella delicata trasferta di Napoli potrebbe riaprire scenari inattesi, così come la sfida tra il Manchester City e il Galatasaray.

Occhi puntati anche sul match tra Eintracht Francoforte e Tottenham, oltre alla sfida tra Athletic Bilbao e Sporting CP. Sulla carta più sbilanciata appare la gara tra Barcellona e Copenhagen, considerando l’ottimo momento di forma dei blaugrana.

Lo scontro diretto tra Paris Saint Germain e Newcastle lascia comunque uno spiraglio aperto anche se, numeri alla mano, la rimonta dell’Inter resta una vera impresa, possibile solo con una combinazione di risultati quasi perfetta.

Come arriva il Borussia Dortmund:

Nonostante le sconfitte rimediate nell’ultima giornata, Borussia Dortmund e Inter restano salde in zona playoff nella fase campionato di Champions League. I tedeschi sono fermi a 11 punti, uno in meno rispetto ai nerazzurri, che arrivano in Germania con un leggero margine di vantaggio.

Il ko per 2-0 sul campo del Tottenham Hotspur ha però ridimensionato le ambizioni del Borussia Dortmund di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. A una giornata dal termine, il BVB occupa infatti il 16esimo posto, una posizione che rende necessario sperare in diversi passi falsi altrui per evitare il passaggio dai playoff. Allo stesso tempo, servirebbe una combinazione quasi irreale di risultati negativi per vedere i gialloneri scivolare fuori dalla top 24.

La squadra allenata da Niko Kovač può quindi affrontare l’ultima sfida europea senza il peso della paura di un’eliminazione immediata, con la possibilità di giocare in modo aggressivo e andare a caccia della centesima vittoria nella massima competizione continentale. In questa edizione della Champions, il Dortmund è stato tra le squadre più spettacolari in assoluto.

I numeri offensivi parlano chiaro. Dopo aver segnato quattro gol contro Athletic Bilbao, Villarreal e Copenhagen, il Borussia ha già realizzato 19 reti complessive nella competizione. Solo Arsenal, Bayern Monaco e i campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno fatto meglio sotto il profilo realizzativo.

Se lontano da casa il rendimento è stato più altalenante, il fattore campo resta un punto di forza. Le due vittorie e un pareggio ottenuti al Signal Iduna Park confermano una tradizione solida: nelle ultime 21 gare casalinghe di Champions League, il Borussia Dortmund ha perso una sola volta.

Anche in ambito nazionale il momento è positivo. Il successo esterno per 3-0 contro l’Union Berlin ha mantenuto il Dortmund in testa al gruppo inseguitore della Bayern Monaco in Bundesliga. I bavaresi restano avanti, ma il distacco è di otto punti.

A livello difensivo, i numeri restano impressionanti. Con una sola sconfitta e 10 clean sheet, primato del campionato, il Borussia Dortmund ha dimostrato di poter reggere anche contro attacchi di alto livello. Un dettaglio che alimenta la fiducia in vista della sfida con l’Inter, già battuta nell’ultimo confronto diretto tra le due squadre, rimasto impresso nella memoria dei tifosi gialloneri.

Pronostico Borussia Dortmund – Inter:

La nostra previsione per l’ultima giornata di Champions League è Borussia Dortmund 1-1 Inter. Entrambe le squadre rischiano di mancare l’accesso diretto agli ottavi, dopo aver rallentato nella seconda parte della fase campionato in seguito a un avvio molto convincente.

Il Borussia Dortmund fa del fattore campo uno dei suoi punti di forza e perde raramente al Signal Iduna Park, mentre l’Inter può contare su un rendimento esterno di alto livello, che le consente di restare competitiva anche nelle trasferte più complesse.

Alla luce di questi elementi, lo scenario più plausibile è una spartizione della posta, con un pareggio che riflette l’equilibrio visto in questa fase della competizione. Un risultato che, salvo incastri favorevoli sugli altri campi, spingerebbe entrambe verso i playoff, rimandando il verdetto definitivo alla fase a eliminazione diretta.

